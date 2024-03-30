金南珠接演《美好世界》要多亏老公金胜友！结婚竟然要归功李惠英&李常敏XD？

目前正在《美好世界》饰演女主角「殷秀贤」的金南珠，日前上《我家的熊孩子》宣传并畅聊一些家庭趣事。

从《贤内助女王》、《顺藤而上的你》到《Misty》（迷雾）都是热门好剧，据说金南珠会接演这些作品都要多亏老公金胜友？金南珠表示自己演戏之余还要照顾两个孩子，而老公会先帮她看剧本，例如《Misty》和《美好世界》就是老公强烈推荐的。不过金南珠没讲到的是……



老公金胜友是她现在的经纪公司The Queen AMC代表（社长）啊！「社长只是做了社长该做的事！」被申东烨提出来，金南珠也笑了，但对金承洙妈妈说「金胜友长得也很帅」，金南珠欲言又止想说老公坏话但打住：「他外表很有风度但实际性格……啊没什么……」



不过接下来金南珠爆老公的料了，说老公如果探班会很严格，连导演都要让位给他坐，她只能装没看见老公。而老公的时尚品味她真的没办法改善，就算网友说「金南珠只顾自己好看」，老公就是会觉得她态罗嗦不愿照做啊！



有趣（地狱）的是，金南珠会和金胜友结婚都要归功熊孩子李常敏？金南珠马上撇清不是因为李常敏是因为「我朋友」，因为她接到了朋友李惠英的捧花，而当时李惠英就是和李常敏结婚啊！结果李惠英李常敏已离婚多年了，金南珠和金胜友仍好好的……金南珠不断强调「是因为我朋友李惠英」，让现场笑声不断。



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