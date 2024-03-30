《三流之路》女一金智媛女二宋昰昀今年都在走花路！演員最終打動觀眾的一定是演技

2024年才過去3個月，已經有兩部韓劇牢牢抓住了觀眾的胃口，一部是前不久播畢的《和我老公結婚吧》，另一部則是火熱播出中的《淚之女王》。

《淚之女王》中的女主角金智媛和《和我老公結婚吧》裡的人氣女二宋昰昀，她們曾經是另一部人氣劇《三流之路》的女一和女二，時隔多年後兩人再次憑藉自己卓越的演技感染觀眾，造就了自己另一個人生作品，國民度直線上升。



金智媛在《三流之路》中飾演女主角「崔愛羅」，是個與《淚之女王》財閥三代、女王集團繼承人「洪海仁」完全不同的形象， 人設更親民更生活化，撒嬌演技深入人心。 之後的《我的出走日記》因是「致鬱」系風格，受眾較窄，但金智媛的演技非常出圈，精準刻畫出了社畜身心疲憊的無力感。 如今的《淚之女王》裡的「洪海仁」算是金智媛的演技舒適圈，高冷驕傲的財閥千金人設順手拈來，演技細節比起前幾部戲更是遊刃有餘，將角色演繹得栩栩如生，她的每一個眼神、每一個動作都充滿了力量，讓人感受到她強大的氣場。



再來說說宋昰昀，她在《三流之路》裡扮演的女二「白雪熙」是「崔愛羅」的閨蜜，人設非常好，溫柔、賢慧又善良，這個角色為宋昰昀圈粉無數。 正因為「白雪熙」的濾鏡，使得宋昰昀在《和我老公結婚吧》中演起反派來也無法讓觀眾們真正厭惡，甚至因為她將綠茶角色的精髓演繹得淋漓盡致，細膩的演技讓人完全沉浸在劇情之中。 該劇播出當時就有多家媒體毫無保留地讚揚了她的演技。



因「鄭秀敏」一角而嘗到一夜爆紅滋味的宋昰昀私底下也是個非常真誠的人，做客《認識的哥哥》時會站起來表示：「如果在此不說，可能就沒有機會再說了。 非常感謝各位！感謝你們喜歡我們的劇集。 作為演員的夢想是演好戲，有了觀眾的喜愛，我才能實現這個夢想，真的很開心。 將來我會更加努力去演戲，謝謝大家！」她誠摯的話語使得現場主持也感動得眼眶濕潤。



演員最終能夠打動觀眾的還得是演技啊，希望金智媛和宋昰昀繼續走花路吧，多多拍劇！！！

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