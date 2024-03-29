《搜查班長1958》百變演員李東輝將以「警界瘋狗」人物設定登場！

即將在4月19日首播的MBC新金土電視劇《搜查班長1958》，未開播就引發觀眾們的期待，即將展現獨一無二存在感的演員李東輝，從劇照中也令大家感受到他變身刑警後的氣場，「警界瘋狗」即將上線！

《搜查班長1958》是寫下韓國搜查劇歷史的《搜查班長》的前傳，以刑警朴英漢（李帝勳飾）來到首爾赴任的1958年為背景做為故事的開端，在那個野蠻的時代，專門緝捕盜牛賊的朴英漢刑警，與充滿個性的同事們組成三人幫，打敗貪腐特權的非常態，將其導回正途並為民服務的故事。模擬搜查之中的浪漫與愉悅感，這部充滿復古風潮的作品將給年輕人世代帶來全新樂趣，也令資深觀眾們憶起朴班長活躍的年代。



與年輕的朴英漢一同寫下全新傳說的「金尚順」一角則由李東輝飾演，此劇中變身充滿狠勁與韌性的瘋狗刑警，當他面對腐敗的現實而感到疲憊不堪，此時他遇見了與自己很相似的人，也就是另類刑警朴英漢，讓他的刑警生涯從此出現轉捩點，李東輝與李帝勳兩人的默契搭配也備受期待。



李東輝表示，《搜查班長》是長時間以來持續受到大家喜愛的傳說經典作品，並且特別是能夠與李帝勳合作，是他接演這部作品的兩大原因。另外他與導演也曾在之前的作品中合作，對導演相當信賴，也沒有推辭這部作品的理由。而對於他所飾演的角色金尚順，李東輝則描述這是一位相當講義氣的人物，個性上也非常有魅力，請大家多多期待。《搜查班長1958》將於4月19日晚間首播。



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