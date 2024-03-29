《搜查班长1958》百变演员李东辉将以「警界疯狗」人物设定登场！

即将在4月19日首播的MBC新金土电视剧《搜查班长1958》，未开播就引发观众们的期待，即将展现独一无二存在感的演员李东辉，从剧照中也令大家感受到他变身刑警后的气场，「警界疯狗」即将上线！

《搜查班长1958》是写下韩国搜查剧历史的《搜查班长》的前传，以刑警朴英汉（李帝勋饰）来到首尔赴任的1958年为背景做为故事的开端，在那个野蛮的时代，专门缉捕盗牛贼的朴英汉刑警，与充满个性的同事们组成三人帮，打败贪腐特权的非常态，将其导回正途并为民服务的故事。模拟搜查之中的浪漫与愉悦感，这部充满复古风潮的作品将给年轻人世代带来全新乐趣，也令资深观众们忆起朴班长活跃的年代。



与年轻的朴英汉一同写下全新传说的「金尚顺」一角则由李东辉饰演，此剧中变身充满狠劲与韧性的疯狗刑警，当他面对腐败的现实而感到疲惫不堪，此时他遇见了与自己很相似的人，也就是另类刑警朴英汉，让他的刑警生涯从此出现转捩点，李东辉与李帝勋两人的默契搭配也备受期待。



李东辉表示，《搜查班长》是长时间以来持续受到大家喜爱的传说经典作品，并且特别是能够与李帝勋合作，是他接演这部作品的两大原因。另外他与导演也曾在之前的作品中合作，对导演相当信赖，也没有推辞这部作品的理由。而对於他所饰演的角色金尚顺，李东辉则描述这是一位相当讲义气的人物，个性上也非常有魅力，请大家多多期待。《搜查班长1958》将於4月19日晚间首播。



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