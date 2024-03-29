《7人的逃脫》續集《7人的復活》本週開播！嚴基俊變得更惡毒、李準將展開復仇，還有全新角色登場！

Viu Original原創韓劇《7人的逃脫》最後一集中，Matthew＝K＝沈俊錫（嚴基俊 飾）說把7人關進大樓裡一番威脅戲弄，最後逼他們得選邊站，投靠 Matthew 的可以活下來，不然就得原地等死。

琴羅熙（黃正音 飾）、韓莫内（李侑菲 飾）、車主蘭（申恩慶 飾）、梁進謀（尹鐘焄 飾）、高明智（趙胤熙 飾）和南哲宇（趙在允 飾）聽到 Matthew 會承諾並滿足各自的終極慾望，最終選擇反水拋棄閔道赫（李準 飾），一起搭乘 Matthew 的直升機逃離現場。最後...大樓屋頂被炸掉，Matthew 自以為計劃成功，結果李輝昭（閔永基 飾）和姜杞卓（尹泰榮 飾）及時趕到救起閔道赫。



過了5個多月～終於等到續集《7人的復活》啦！復仇的局面即將被重置，重生的7人命運悽慘又強烈的交疊，加上新人物即將登場，和無法預測的反轉變數，會帶來怎麼樣的反轉劇情呢...？握有強大權力的絕對惡人 Matthew（嚴基俊 飾），從地獄再度回來的閔道赫（李準 飾）有什麼樣的變化？趕進跟著小編一起來看看續集的看點！



超級大惡人「Matthew」以更加惡毒的形象登場

Matthew 的各種反轉真的讓人雞皮疙瘩！他因爲出生自卑情結，爲了向聖燦集團和沈會長（金日宇 飾）的「真正」兒子閔道赫報仇而設計危險的遊戲。《7人的復活》變得更加意氣風發，頭髮也染回了黑色！但...卑劣眼神和微笑，不知道會做出什麼瘋狂的事呢！嚴基俊還表示：「將在第二季中以更加惡毒，強烈的形象登場。」繼朱丹泰之後，嚴基俊又誕生一個壞蛋角色！



危機中奇蹟般生存下來的「閔道赫」，將有180度的變化！

本來沒有夢想，也沒有希望的「閔道赫」，因為意想不到的出生祕密，點燃了他想要報復 Matthew 的心。公開的劇照中，可以看到他已乾淨利落的樣子現身，面對新的一季，李準也透露：「可以看到很多與第一季180度不同的樣子，在《7人的復活》中，觀眾們可能會認爲是不同的角色，聲音、表情也發生了很大的變化。」他會展開什麼樣的復仇？令人好奇！



全新角色登場：李正信飾演入口網站CEO「黃燦盛」、秘密人物「美杜莎」是誰？

李正信飾演國內最大入口網站、業界排名第一的「SAVE」CEO「黃燦盛」，雖然他是韓國三大報社《皇帝日報》的接班人，但他卻放棄一切投身於入口網站事業，把「SAVE」打造成佔有率第一的天才人物。據悉，他將是 Matthew 新計劃所需的「關鍵人物」，對韓莫内（李侑菲 飾）表現出意味深長的態度。他的登場會給7人之間帶來怎樣的變數？到底是好人還是壞人？



另外，之前公開的預告中，有人通過畫面注視著閔道赫，通過變聲系統秘密接近閔道赫的「美杜莎」。他對閔道赫說：「有可能成爲你的友人或敵人，如果不按照我的意思，隨時都會除掉你，因為你的命掌握在我手中。」「美杜莎」的真實身份是？





Viu Original 原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚10點30分‎「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費收看《美女與純情男》、《夜限照相館》等人氣韓劇。

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