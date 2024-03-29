角色互換？《夜限照相館》第5集反倒換周元守護權娜拉，第6集停播

起初，觀眾容易以為《夜限照相館》是《德魯納酒店》與《主君的太陽》結合，新的一集第5集開始不太一樣……

韓春（權娜拉飾演）和奶奶結束見面，陰陽眼卻沒關起來，徐基周（周元飾演）怕她出事留給了她電話，殊不知她好奇心與「助鬼之心」大爆發不斷煩徐基周，徐基周只好連同照相館員工們拚命找方法解決。



「我想過了，我為什麼會是你的安全區呢？為什麼會突然看得見鬼呢？我想可能是上天讓我理解你，才會發生這些事。」韓春一度樂觀的那麼想，但遇到惡鬼之後，她請求徐基周「把眼睛還給她」。徐基周即時救了她，但不曉得鬼真的突破了韓春的安全區，不過找到了方法並順利讓韓春恢復以往。



恢復後，韓春決定當徐基周的安全區，徐基周卻婉拒了，認為兩人還是走各自的路好。但不用多久，韓春又見到鬼了，還是在血淋淋的連環車禍現場。韓春被鬼包圍……「不要睜開眼睛。」徐基周出現並遮住韓春的眼睛，那所謂「安全區」的圓再度出現了。徐基周又想起了女孩鬼「張秀」，張秀會是韓春嗎？



下集第6集預告，韓春想幫助肇事者（徐志焄飾演），想靠法律替他還有受害者們討公道，但似乎不知道肇事者是遭惡鬼操縱。同時間，想攻擊徐基周的惡鬼越來越多了。由於原播出之韓國電視台ENA改轉播足球世界盃（世足）亞洲區資格賽，第６集原訂26日播出，延至下週一4月1日，黃Viu同。



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