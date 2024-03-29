角色互换？《夜限照相馆》第5集反倒换周元守护权娜拉，第6集停播

起初，观众容易以为《夜限照相馆》是《德鲁纳酒店》与《主君的太阳》结合，新的一集第5集开始不太一样……

韩春（权娜拉饰演）和奶奶结束见面，阴阳眼却没关起来，徐基周（周元饰演）怕她出事留给了她电话，殊不知她好奇心与「助鬼之心」大爆发不断烦徐基周，徐基周只好连同照相馆员工们拚命找方法解决。



「我想过了，我为什么会是你的安全区呢？为什么会突然看得见鬼呢？我想可能是上天让我理解你，才会发生这些事。」韩春一度乐观的那么想，但遇到恶鬼之后，她请求徐基周「把眼睛还给她」。徐基周即时救了她，但不晓得鬼真的突破了韩春的安全区，不过找到了方法并顺利让韩春恢复以往。



恢复后，韩春决定当徐基周的安全区，徐基周却婉拒了，认为两人还是走各自的路好。但不用多久，韩春又见到鬼了，还是在血淋淋的连环车祸现场。韩春被鬼包围……「不要睁开眼睛。」徐基周出现并遮住韩春的眼睛，那所谓「安全区」的圆再度出现了。徐基周又想起了女孩鬼「张秀」，张秀会是韩春吗？



下集第6集预告，韩春想帮助肇事者（徐志焄饰演），想靠法律替他还有受害者们讨公道，但似乎不知道肇事者是遭恶鬼操纵。同时间，想攻击徐基周的恶鬼越来越多了。由於原播出之韩国电视台ENA改转播足球世界杯（世足）亚洲区资格赛，第６集原订26日播出，延至下周一4月1日，黄Viu同。



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