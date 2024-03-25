李相烨昨大婚满面春风♥ 大神刘在锡任MC，好友温朱莞、张圣圭、尹启相、金知硕等出席
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李相烨昨大婚满面春风♥ 大神刘在锡任MC，好友温朱莞、张圣圭、尹启相、金知硕等出席

明星   2024年3月25日   星期一12:30   草莓  

（封面图源：IG@styleholic7、IG@paxe_1126、IG@junmo78）

主演过《当你沉睡时》、《顶级巨星柳白》等剧，也当过综艺节目《第六感》系列班底的李相烨，昨（24）日举行人生大事与女友步入礼堂，新郎官满面春风，宾客席星光熠熠。

李相烨满面春风（图源：IG@dannykoo_boom）

李相烨大婚，婚礼主持人（MC）找来《第六感》共事过的演艺圈前辈「大神」刘在锡，祝歌由双人演唱组合MeloMance（金珉硕、郑东焕）献上。随著宾客流出的照片与影片，可见演艺圈好友温朱莞、张圣圭、尹启相、金知硕、千虎珍、Danny Koo、李相二、WINNER金秦禹、宋镇宇、李连福、金奎吏、吴娜拉……等出席，新娘美貌也曝光。
刘在锡与李相烨（图源：IG@yesiamsoovely）左为刘在锡（图源：IG@danaeum_dr.ahn）左为张圣圭（图源：IG@danaeum_dr.ahn）左为金知硕（图源：paxe_1126）左至右Danny Koo、MeloMance金珉硕、李相二（图源：IG@m_l_i_j_201）左至右WINNER金秦禹、宋镇宇、李相烨、李连福、金奎吏（图源：IG@kimqri）吴娜拉Po餐桌照（图源：IG@sabita_5）李相烨婚纱照（图源：IG@styleholic7）李相烨婚纱照（图源：IG@coolishdong）

（▼新娘为圈外人，在此打码处理请见谅，读者可至原Po IG欣赏）
李相烨婚纱照（图源：IG@junmo78）

有趣的是，有宾客拍下李相烨和新娘步入礼堂的过程，李相烨接受众人鼓掌掀起新娘头纱时害羞不已，一听到有人喊自己帅便高举手臂作胜利姿态。
李相烨害羞（图源：IG@coolishdong）李相烨振臂（图源：paxe_1126）

（▼影片中尹启相、温朱莞与千虎珍入镜，人声便是刘在锡主持声音）

再次恭喜40岁李相烨为人夫啦！能被算命师说中，在2024年结婚也很神奇呢！

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