「貼臉照」之後的金賽綸：正在整理立場文中！第二次和金秀賢傳緋聞！IU&銀赫舊事被召回

這兩週的韓國演藝圈「熱鬧」非凡，民眾們尚未消化剛爆出的幾對明星CP，24日淩晨金賽綸的一張照片即刻又炸開了鍋。

因醉駕而名聲一落千丈的金賽綸突然通過IG STORY公開了一張自己與金秀賢臉貼臉的親密照，雖然僅公開了3分鐘就火速刪除，但她刪帖的速度根本比不上網友截圖、傳播的速度，瞬時間這張照片鋪天蓋地被轉發在了個大論壇上，無數網友猜測「他倆是在談戀愛？ 」金秀賢所屬經紀公司在同天上午緊急回應，稱雙金並非談戀愛，網上謠言毫無事實根據，他們也並不清楚金賽此舉綸的意圖，劃清了與對方的界線。



民眾反應這麼大皆因金秀賢主演的《淚之女王》正在熱播中，不少觀眾正沉浸在他和金智媛的愛情裡，更巧的是貼臉照公開前劇情剛剛播出賢祐（金秀賢 飾）和海仁（金智媛 飾）冰釋前嫌激吻確認愛意。金賽綸的照片無異於是在敲碎「賢祐海仁CP粉」的夢。

生氣的網友、觀眾們湧入金賽綸的IG宣洩憤怒，留言道：「能不能播完再來犯嫂子癮，大晚上氣的睡不著」、「你是瘋了嗎？偏偏在這種時候」、「你可以談戀愛，但別在這時公開啊」、「你知不知道我有多入戲，這是我最近唯一的樂趣，卻被你打破了」、「金智媛要借這部劇往更高一層走，你是太嫉妒她了嗎」、「 老實待著吧」、「作為演員，你對同事太無理了吧」、「你能不能等劇播完再來瘋！ 過後你想怎麼做都行 這部劇拍了那麼久 也付出了很多心血……別這樣搞」等，無一不是在指責她。



其實早前金賽綸和金秀賢就曾爆出過一次緋聞，金賽綸2000年出生，金秀賢1988年生，比她大了12歲。 而金賽綸也曾在採訪中公開透露過「想和金秀賢合作一次」，他倆也曾是同一家經紀公司的師兄妹，不過金賽綸後期因酒駕未能續約。

她突然公開與金秀賢的舊照不知是失誤還是另有所圖，反倒是勾起不少網友12年前的回憶，當時名氣還沒這麼大的IU也在公開自己和Super Junior銀赫穿著睡衣躺在一起的照片後秒刪，卻依舊被手快的網友截圖傳播，一度引起K-POP圈的腥風血雨，成為她為數不多的負面消息之一。



아이유 은혁 김새론 김수현 오마주 pic.twitter.com/39U97ax96V — 이슈투데이(선팔&맞팔100%) (@ig8996) March 24, 2024

相較於金秀賢公司的否認，金賽綸並未對此及時做出任何解釋或道歉，韓媒「MY DAILY」致電金賽綸方，對方表示「正在整理立場文，整理好之後會親自告訴大家」。

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