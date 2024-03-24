有頭有尾好評收官！《財閥X刑警》結局觀眾評「含淚看完」、「二季拜託原班人馬」（EP.16）

《財閥X刑警》第15集幾乎已交代完最終謎底，不過會如何如何收尾、如何銜接第二季仍是觀眾所好奇的，昨晚（23）終於播出第16集大結局，觀眾紛紛給予好評、並評價意猶未盡想盡快看到第二季。

*上集回顧：橫跨16集穿越25年的命案……《財閥X刑警》結局前夕終於真相大白（EP.15）



（以下涉及劇透）



最後一集，重案一組把橫跨25年的兩起命案、陳利手（安普賢飾演）父母之死的嫌疑人指向陳勝主（郭時暘飾演），原先不願相信的陳利手，在看見證據（25年前無名指紋身分是當時未成年的陳勝主）後，拿了槍要和陳勝主對質。

陳勝主承認的一切是他做的，一度搶來槍枝要解決陳利手，但陳利手告訴了他他從未知曉的事情──父親陳明鐵（張鉉誠飾演）從他出生前便知道他非親生，卻仍扶養他長大成人，甚至早決定讓他繼承會長之位。陳勝主想拿槍自盡，未料裡頭並沒有子彈，原來一切只是陳利手逼迫他講出實情的手段。



陳勝主最終被逮也被判無期徒刑，那麼陳利手呢？接手了漢水集團？不，他宣布遵照父親的遺願，把漢水集團交給真正有能力的人，正是崔秘書、崔理事（金明秀飾演）。他回到江河警署重案一組，大家都很想念他。「《財閥X刑警》將會回歸……」片尾最後那麼說。



看完結局，NAVER TV上留言幾乎是正面評價，例如稱讚安普賢真的非常適合此種幽默逗趣的角色、安普賢和郭時暘對戲很精彩、重案一組默契絕了、李薔賢媽媽（尹宥善飾演）安慰陳利手的情節看哭了……等等，最多相似的留言都在敲碗‎第二季‎！希望今年能馬上看見，或要求一定要原班人馬！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞