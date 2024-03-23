橫跨16集穿越25年的命案……《財閥X刑警》結局前夕終於真相大白（EP.15）

《財閥刑警》今晚邁入結局，昨晚（22）日播出的第15集終於揭曉本劇最大謎底。（以下涉及劇透）

陳利手（安普賢飾演）剛見完父親陳明鐵（張鉉誠飾演），陳明鐵便因過量安眠藥過世，他與哥哥陳勝主（郭時暘飾演）不得不打起精神替父親準備後事，以及漢水集團接任事宜。不過，陳利手對集團完全無心，因為聯想到母親金善伶（李詩雅飾演）之死，完全無法放下這兩起相差25年卻如此相似的命案。



陳利手找上替他催眠使他失憶的醫師，終於想起記憶──25年那天曹僖慈（全惠珍飾演）曾來過家裡。重案一組每個人都奔波於尋找真相，由於毫無物證，只能從「最大獲益者」調查起，鎖定的人便是曹僖慈與陳勝主母子倆。



陳利手向陳勝主說起25年前母親死亡那天，曹僖慈曾來到家裡對母親施暴。陳勝主轉身就去質問曹僖慈那天是否到過利手家裡，令人髮指的是，換媽媽質疑他是否他對陳明鐵下手。是，陳勝主殺害了陳明鐵，他對曹僖慈說：「這不是你想要的嗎？」



陳明鐵順利就職會長，即便從重案一組、崔秘書（金明秀飾演）到陳利手都對他有所懷疑。今晚播出的最後一集，重案一組該如何逮人呢？若順利逮住陳勝主，那麼會長誰當？不是還有‎《財閥X刑警2》‎嗎？預告更驚悚地指出25年前其實有採到無名指紋，當年負責此案的薔賢（朴智賢飾演）爸李亨準（權海驍飾演），驚覺該指紋可能是沒能被指紋建檔的未成年人，陳利手也質問了陳勝主當天是否見過他媽，崩潰以槍指著他──



觀眾看完此集，紛紛在網路上如NAVER TV留言，表示「（陳勝主）太善良了果然很可疑」、「結果是媽媽害了兒子」、「雞皮疙瘩……雖然料想到了，但沒想到會把爸爸當成目標……」、「雖然不喜歡陳勝主，但郭時暘演得很好，和《致命目擊》（電影，又譯目擊者）一樣反派都演得很好」、「郭時暘沒有選別的作品反而選了這部，似乎是正確的選擇」、「《紅天機》朱香大君來到現代澈底黑化」……多在討論劇情或稱讚郭時暘的演技，不過也有負面留言認為反派太顯而易見、結局太好猜。

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