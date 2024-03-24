IU每吃一口飯竟要嚼150次！牙齒不堪重負被醫生警告「住口」，自曝外賣愛點糖醋肉

IU是出名的細嚼慢咽派，之前曾透露一口食物要咀嚼30次起步，沒想到現在已經「進化」到150次，會不會太誇張啊！

IU近日做客文相勳的YT頻道「빠더너스 BDNS」，聊了很多日常生活話題。 IU說最喜歡點的外賣食物是糖醋肉，演唱會期間還儲了很多易消化的粥在冰箱裡，最愛就是加了糯米團子的南瓜粥。



IU提到自己細嚼慢咽的習慣，現在已經到了讓牙齒不堪重負的程度，連牙醫都建議她減少咀嚼次數。 於是IU數了數自己究竟嚼多少次，發現每一口至少有150次之多！



IU解釋說喜歡高密度地享受食物風味，如果沒到自認可以吞嚥的程度就會一直咀嚼下去，不管牙齒受不受得了。 文相勳提議她給臼齒訂製一副金屬牙套（grillz），這樣嚼1次就有3次的效果XD



2020年IU做客《鄭恩地的歌謠廣場》時曾提到每一口食物都要咀嚼至少30下，在《帶輪子的家》也被目睹一小口生拌牛肉嚼足10秒鐘，當時就有很多人覺得不可思議，親自嘗試後發現嚼不到十下食物就「與意志無關地消失了」XD



看來經過這4年，IU的「戰績」已從30次升級到150次，但為了牙齒和晚年著想，還是希望她克制一下啊~



Ps.不知大家有沒有覺得這位YouTuber眼熟，沒錯他就是《D.P：逃兵追緝令》裡遭霸凌的二等兵、《非常律師禹英禑》裡熱愛Pengsoo的自閉症患者，現實中的身份是百萬訂閱頻道主XD



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