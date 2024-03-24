有头有尾好评收官！《财阀X刑警》结局观众评「含泪看完」、「二季拜托原班人马」（EP.16）

《财阀X刑警》第15集几乎已交代完最终谜底，不过会如何如何收尾、如何衔接第二季仍是观众所好奇的，昨晚（23）终於播出第16集大结局，观众纷纷给予好评、并评价意犹未尽想尽快看到第二季。

*上集回顾：横跨16集穿越25年的命案……《财阀X刑警》结局前夕终於真相大白（EP.15）



（以下涉及剧透）



最后一集，重案一组把横跨25年的两起命案、陈利手（安普贤饰演）父母之死的嫌疑人指向陈胜主（郭时阳饰演），原先不愿相信的陈利手，在看见证据（25年前无名指纹身分是当时未成年的陈胜主）后，拿了枪要和陈胜主对质。

陈胜主承认的一切是他做的，一度抢来枪枝要解决陈利手，但陈利手告诉了他他从未知晓的事情――父亲陈明铁（张铉诚饰演）从他出生前便知道他非亲生，却仍扶养他长大成人，甚至早决定让他继承会长之位。陈胜主想拿枪自尽，未料里头并没有子弹，原来一切只是陈利手逼迫他讲出实情的手段。



陈胜主最终被逮也被判无期徒刑，那么陈利手呢？接手了汉水集团？不，他宣布遵照父亲的遗愿，把汉水集团交给真正有能力的人，正是崔秘书、崔理事（金明秀饰演）。他回到江河警署重案一组，大家都很想念他。「《财阀X刑警》将会回归……」片尾最后那么说。



看完结局，NAVER TV上留言几乎是正面评价，例如称赞安普贤真的非常适合此种幽默逗趣的角色、安普贤和郭时阳对戏很精彩、重案一组默契绝了、李蔷贤妈妈（尹宥善饰演）安慰陈利手的情节看哭了……等等，最多相似的留言都在敲碗‎第二季‎！希望今年能马上看见，或要求一定要原班人马！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻