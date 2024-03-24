【有雷】《美好世界》收視暴跌，車銀優角色「雙標邏輯」被指最大敗筆！觀眾哀歎求反轉洗白

《美好世界》目前播到第8集，車銀優飾演的「權善律」真正身份和內心敘事終於呈現出來，但觀眾反應似乎不太正面，認為他邏輯不合理，如果後續沒反轉真的令人難以共情。

《美好世界》講述殷秀賢（金南珠 飾）為兒子復仇而蹲監獄，出獄後遇到同樣失去家人的年輕人權善律（車銀優 飾）而展開的故事。 最新兩集揭曉權善律真正身份和動機、女主丈夫出軌對象，反轉劇情十分震撼，但收視率反而從8.5%急速下滑至6.3%，很多人認為權善律的「雙標」邏輯是代入劇情的最大阻礙。



*以下內容包括前8集關鍵劇情！



殷秀賢年幼的兒子被權志雄撞傷+遺棄致死，加害者依靠議員金俊免罪且態度囂張，殷秀賢憤怒之下撞死權志雄而坐牢7年。 出獄後在兒子墓地遇到展現善意的權善律，接著收到老公和別人出軌的照片，出軌對象還是情同親姐妹的好朋友，令秀賢大受打擊。



最恐怖的是，這些都是善律的佈局：善律是權志雄的兒子，父親被殺後一心想著毀掉秀賢的人生，把「出軌對象是妹妹」這件事告訴秀賢後，看著她的崩潰反應露出滿意又陰險的笑容。





第8集播出後很多人對善律的行為無法共鳴，明明是他父親殺了無辜的小孩在先，女主不僅失去兒子還坐牢、失去社會聲譽和工作、已足夠不幸，善律卻只在意自己失去父親這件事，復仇對象還不僅限女主本人、甚至波及全家，「雙標」邏輯說是反社會人格也不為過。

因為善律的行為實在令人難以接受，觀眾甚至開始揣測後續「洗白」路徑，例如他最終發現父親其實是替金俊頂罪、母親發現真相後被金俊派人滅口，於是幡然醒悟與女主站在統一戰線針對金俊。畢竟現在才到第8集，還有足夠時間再次反轉（拯救車銀優）啊~



此外，亦有觀眾猜測秀賢兒子跑出去是因為偷情的妹妹偷跑時沒有關門;鄰居女可能是金俊情婦，兒子就是金俊的私生子;秀浩跟鄰居女在酒店見面，可能是為了探聽金俊的情報。

小編還是願意相信編劇不會給車銀優一個真的很糟的角色，後面一定還有反轉！而且這次車銀優的哭戲和陰暗面演技都有不少進步，就算為了他也要繼續追下去啊~XD



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