白種元+安普賢《白Packer》第二季回歸！4月開啟錄製

tvN綜藝節目《白Packer》（或譯《背包主廚》、《白老師的背包食堂》）將回歸第二季。

據韓媒「Ten Asia」獨家報導，《白Packer》將於4月開始拍攝第二季。 相比第一季的週四播出，第二季將改為週末的綜藝節目。在本季中，白種元再次以飲食界領軍人物的角色登場。 最近在SBS的《財閥X刑警》中受到了很多觀眾喜愛的安普賢也確定加入第二季的陣容。

安普賢在首次固定出演的綜藝節目《白Packer》中展現了對擺盤和裝飾的熱情，贏得了觀眾的喜愛，甚至獲得了「普細節（普賢+細節）」的綽號。 在第一季中結緣的白種元還特別客串了《財閥X刑警》第一集，雖然是以照片形式出現，卻也展現了他們之間的情誼。



《白Packer》是一檔烹飪綜藝節目，參與者在陌生的地點和客人面前，需要在有限的時間內進行即興烹飪，挑戰極限任務。 該節目第一季於2022年5月播出，共20集，走訪了摔跤社團、軍隊、幼稚園、學校等地，與3000多個人建立了聯繫，併為他們提供了符合他們期望的定製美食，最高收視率達到了5.3%。

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