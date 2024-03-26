「离婚」的安宰贤被PD问到「有婚礼经验吗？」让他爆笑不已！安宰贤还直接问：「PD！你是黑粉吧？」

近日，安宰贤通过自己的 YouTube 「안재현 AHN JAE HYEON」公开第一个影片。

影片中，安宰贤和朋友们一起想著各式各样的 YouTube 主题。首先，安宰贤对朋友们说：「就当作是影片日记一样，那样感觉挺好的。」但...却马上被朋友「吐槽」说：「影片日记？已经觉得无趣了。」另一位朋友则说：「其他工作人员已经给 YouTube 取好名字『我再次独自生活』，你不是很会做菜吗？」之后还提到《运动天才》、ASMR 等。



接著安宰贤与制作组见面，安宰贤先「忏悔」：「原本是在没有计划的情况下拍摄来著，所以前一天吃完泡面就睡了，下次拍摄我会尽量『瘦』一点。」安宰贤表示从粉丝那里许多提案，包含运动相关：登山、巴西柔术）、参加手作坊亲自制作戒指或盘子，还有些吓人的内容，让他去蹦极、玩飞行伞，他说：「这种事情就当没看见吧！」



还有粉丝传来「姊姊要结婚了」的故事，安宰贤问道：「我亲自去参加婚礼怎么样？」负责PD就问他：「有婚礼经验吗？」安宰贤则掩饰不住表情说：「PD Nim 你是 anti（黑粉）吧？」惊慌失措的PD急忙解释：「我的意思是说有没有爲婚礼提供过赞助，刚刚说的太快了。」安宰贤就说想到一个好主意，他亲自去参加婚礼，不能唱祝歌或主持，只是祝贺一下而已，引发大爆笑 XD



此前，安宰贤和曹圭贤一起出演张圣圭主持的网路节目《덜 지니어스》时，就有被问到最想出演什么综艺，他不假思索地选择《我独自生活》，还说：「我非常想上《我独自生活》，没有人比我更堂堂正正地一个人生活了。」自 cue 离婚梗，果然是新疯啊（误！



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