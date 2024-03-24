HYBE推環保材質小卡，易溶於水！氣炸網友：該溶掉的應該是專輯

HYBE即將推出的新式樣小卡引爆K-POP粉吐槽。

K-POP專輯的過度包裝這些年來一直被詬病不環保，根據《韓國時報》報導稱，過去6年來由於K-POP專輯的使用，塑膠使用量增加了14倍。 為了解決這個問題，HYBE預計推出利用可回收材料製作的Weverse版新專輯，這一想法在新男團ILLIT的迷你專輯《SUPER REAL ME》中得以體現。



하이브 신박한 지랄을 하는구나



>>>>>> 물에 녹는 포토카드 <<<<<< pic.twitter.com/vGuFdZDTAh — 타바코 (@dudnwlsdlcjs2) March 18, 2024

Weverse專輯並非實體專輯，而是一種數字專輯，通過掃描QR碼就可以欣賞專輯內所有音軌和照片等。 專輯的塑料包裝採用玉米澱粉製成，可以自然降解。 紙質外殼和小卡等則採用了特殊塗層，易溶於水。 甚至以前由塑膠製成的QR卡也將改用新型紙質材料製作，所有的油墨都是由豆油製成的。

消息一出並未得到廣大K-POP粉絲的支持，反而引發了眾人的擔憂，雖然眾人支持環保，卻也吐槽HYBE未免有些矯枉過正，尤其是可溶於水的小卡令大家難以接受。 小卡易受環境影響，迄今為止大部份小卡都塗有防水材料，粉絲們不需擔心萬一弄濕了卡片而導致圖像受損，但此次環保小卡的推出似乎並未考慮到這一點，於是廣大網友不滿地表示：「誰會溶化小卡，該溶的應該是專輯吧」、「那還不如取消隨機小卡的機制，印那麼多幹什麼」、「 HYBE就是這麼解決源頭問題的？」、「大家買專輯還不都是為了拿到小卡????」等。

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