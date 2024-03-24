朴栖含《我獨自生活》獨居小窩公開！東西太多在韓網引熱議，韓網友：真的太髒 VS 就是常見男生的自炊房

22日播出的《我獨自生活》中，由組合KNK出身、因人氣BL劇《語意錯誤》爆紅演員朴栖含作為嘉賓出演，展示了日常生活。
朴栖含已經獨居4年，因為身高有193公分，一伸手就能碰到天花板。身高192公分的排球選手金軟景也做過天花板伸展運動，看到這些彩虹會員們感嘆道：「原來要超過190公分才能做到啊！」朴栖含表示那樣可以伸展到全身，真的非常舒服，全炫茂荒唐地說：「我們做不到！」Key 也喊：「要夠高才能做到啊！」
朴栖含獨居小窩的佈置風格也被公開，特別是滿屋的透明玻璃門，吸引大家的視線。所有人都驚訝地問：「這是房門嗎？」旗安84還說：「家裡不會用玻璃門吧？只有辦公室會用啊！」 他還說：「因為本來就喜歡簡約的風格、喜歡都市風，因爲門全都是玻璃門，所以我也用玻璃家具裝飾一下，是玻璃屋沒錯，我非常滿意。」
但是與乾淨利落相去甚遠，洗衣機前堆滿需要洗的衣服、洗手台則是有要洗碗，所有人都驚愕不已。家裡髒亂的樣子也在韓網引發熱烈討論，留言已經突破千則，韓網友：「沒有打掃衛生的常識嗎？真的太髒了」、「不是...但還是會出現在全國民都看的節目裡，這個有點ㅠㅠㅠ」、「哇！確實很髒」、「好像不是這樣的形象..？」、「以爲會很乾淨呢，原來不是啊」、「就用神祕主義風格吧..」、「就是周圍常見的男生（女生也多）自炊房啊」、「畢竟是放送，打掃一下吧」、「以前旗安家好像空蕩蕩的，這個人滿滿的，所以看起來更窄」、「廚房裡堆積那麼多的衣服真的是無法理解」等等。
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