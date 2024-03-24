HYBE推环保材质小卡，易溶於水！气炸网友：该溶掉的应该是专辑

HYBE即将推出的新式样小卡引爆K-POP粉吐槽。

K-POP专辑的过度包装这些年来一直被诟病不环保，根据《韩国时报》报导称，过去6年来由於K-POP专辑的使用，塑胶使用量增加了14倍。 为了解决这个问题，HYBE预计推出利用可回收材料制作的Weverse版新专辑，这一想法在新男团ILLIT的迷你专辑《SUPER REAL ME》中得以体现。



하이브 신박한 지랄을 하는구나



>>>>>> 물에 녹는 포토카드 <<<<<< pic.twitter.com/vGuFdZDTAh — 타바코 (@dudnwlsdlcjs2) March 18, 2024

Weverse专辑并非实体专辑，而是一种数字专辑，通过扫描QR码就可以欣赏专辑内所有音轨和照片等。 专辑的塑料包装采用玉米淀粉制成，可以自然降解。 纸质外壳和小卡等则采用了特殊涂层，易溶於水。 甚至以前由塑胶制成的QR卡也将改用新型纸质材料制作，所有的油墨都是由豆油制成的。

消息一出并未得到广大K-POP粉丝的支持，反而引发了众人的担忧，虽然众人支持环保，却也吐槽HYBE未免有些矫枉过正，尤其是可溶於水的小卡令大家难以接受。 小卡易受环境影响，迄今为止大部份小卡都涂有防水材料，粉丝们不需担心万一弄湿了卡片而导致图像受损，但此次环保小卡的推出似乎并未考虑到这一点，於是广大网友不满地表示：「谁会溶化小卡，该溶的应该是专辑吧」、「那还不如取消随机小卡的机制，印那么多干什么」、「 HYBE就是这么解决源头问题的？」、「大家买专辑还不都是为了拿到小卡????」等。

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