《淚之女王》還在播！金賽綸深夜手滑上傳和金秀賢的親密合照又立即刪除，經紀公司回應了！

24日凌晨，金賽綸在 IG 限時動態上傳一張和金秀賢一起拍攝的照片，但過了幾分鐘後就立即刪除。

公開的照片中，金賽綸和金秀賢親密地臉貼臉，相差12歲的金賽綸（2000年生）和金秀賢（1988年生）曾同屬同家經紀公司 Goldmedalist 。雖然照片迅速刪除，但是已在網路社區迅速擴散，網友們對該照片做出各種推測，特別是金秀賢在現在熱播人氣劇《淚之女王》中與金智媛合作，本月23日第5集結尾還成爲話題，因此對金賽綸公開照片的時間提出疑問。



韓網友：「兩人是什麼關係」、「是戀人關係嗎」、「也有可能是一起喝酒時拍的照片」、「電視劇不是還在播嗎」、「在21年就有說兩個人在交往了」、「什麼啊 ！一下子就醒了」、「真是惹禍精啊...」、「金賽綸偏偏在這個時期出現這樣的失誤，讓人懷疑是不是故意那樣做的」、「經紀公司職員們晴天霹靂，今天是週六」、「哇，我再次不能相信藝人的形象」、「這不是失誤，是故意這麼做的」、「不是...我很喜歡看《淚之女王》，但是一下子就涼了」、「藝人們應該都那樣吧...哎呦...」等等，the qoo 留言已經突破1600則，反應熱烈。



今日上午，金秀賢的經紀公司也做出回應，表示戀愛傳聞不是事實，網路上流傳的照片是過去同屬一個經紀公司時拍攝的，金賽綸的這種行動和意圖是完全無法知道的情況。經紀公司還表示：「因為這照片，對演員的不必要的誤會和臆測等氾濫的狀態下，我們將通過法律代理人對損害演員人格和名譽、惡意誹謗和侮辱性貼文進行强有力的應對。」



而金賽綸在2022年5月在首爾江南區清潭洞酒後駕駛時撞上路燈和變壓器等。當時她血液中的酒精濃度爲0.2%以上，遠遠超過吊銷駕照的標準，對此金賽綸被判罰款2千萬韓元，進入自我反省期間後暫時中斷活動。



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