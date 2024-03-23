【韓網熱帖】身為現代人，這些東西中至少有一項令你「中毒」不淺

現代生活節奏愈來愈快，雖然大家都提倡健康生活，但真正做到的又有幾人呢？

Theqoo論壇上列舉了7項明知對身體有害，卻偏偏無法捨棄的，讓人中毒的東西，你又中了幾個呢？



1. 咖啡因

2. 酒精

3. 尼古丁

4. 碳酸/液糖

5. 辣椒鹼（capsaicin ）：廣泛用於治療關節炎、肌肉疼痛、背痛、運動扭傷和帶狀皰疹後遺留神經痛等疾病。

6. 糖

7. 麵粉（澱粉類食物）

韓國網友評論：

1. 還有手機

2. 沒有麵粉根本活不下去

3. 咖啡因、手機、家裡做的飯

4. 怎麼可能只有一個

5. 雖然現在戒了，但之前是個煙鬼，我有罪

6. 我深受其害，中了5個

7. 除了尼古丁之外，每個我都中招了

8. 我只對麵粉類感興趣，糖的話是因為飲料，多多少少會攝入一些，我也不想吃那麼多麵粉類啊，可是戒不了，根本戒不掉

9. 咖啡因，一天至少1.5杯冰美式

10. 幸好我只中了一個

11. 本來我是個沒有咖啡根本活不去的人，後來得了食道炎，喝不了了

12. 從咖啡因到辣椒鹼全都中了，我還是個空腹血糖很高+高血壓的人

13. 這些東西怎麼是垃圾呢，這文章才是垃圾啊

14. 麵粉類的話，我可以不吃麵條和年糕，但是不能沒有麵包啊

15. 居然沒有手機中毒，不科學

16. 最難戒的就是碳酸飲料了，幸好最近都很流行無糖，我現在努力做到一週最多只喝3瓶

17. 我對這些都不感冒，就喜歡逛各大論壇，有網癮

18. 我應該都沒有，如果每天早上喝一杯咖啡也算的話，那就是咖啡因中毒

19. 咖啡因、糖、碳酸，沒有這些的話不如殺了我

20. 麵粉、碳酸，我愛你們，麵包！！愛死你了！！！

原文：https://theqoo.net/square/3151168781

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