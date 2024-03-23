【韩网热帖】身为现代人，这些东西中至少有一项令你「中毒」不浅

现代生活节奏愈来愈快，虽然大家都提倡健康生活，但真正做到的又有几人呢？

Theqoo论坛上列举了7项明知对身体有害，却偏偏无法舍弃的，让人中毒的东西，你又中了几个呢？



1. 咖啡因

2. 酒精

3. 尼古丁

4. 碳酸/液糖

5. 辣椒硷（capsaicin ）：广泛用於治疗关节炎、肌肉疼痛、背痛、运动扭伤和带状疱疹后遗留神经痛等疾病。

6. 糖

7. 面粉（淀粉类食物）

韩国网友评论：

1. 还有手机

2. 没有面粉根本活不下去

3. 咖啡因、手机、家里做的饭

4. 怎么可能只有一个

5. 虽然现在戒了，但之前是个烟鬼，我有罪

6. 我深受其害，中了5个

7. 除了尼古丁之外，每个我都中招了

8. 我只对面粉类感兴趣，糖的话是因为饮料，多多少少会摄入一些，我也不想吃那么多面粉类啊，可是戒不了，根本戒不掉

9. 咖啡因，一天至少1.5杯冰美式

10. 幸好我只中了一个

11. 本来我是个没有咖啡根本活不去的人，后来得了食道炎，喝不了了

12. 从咖啡因到辣椒硷全都中了，我还是个空腹血糖很高+高血压的人

13. 这些东西怎么是垃圾呢，这文章才是垃圾啊

14. 面粉类的话，我可以不吃面条和年糕，但是不能没有面包啊

15. 居然没有手机中毒，不科学

16. 最难戒的就是碳酸饮料了，幸好最近都很流行无糖，我现在努力做到一周最多只喝3瓶

17. 我对这些都不感冒，就喜欢逛各大论坛，有网瘾

18. 我应该都没有，如果每天早上喝一杯咖啡也算的话，那就是咖啡因中毒

19. 咖啡因、糖、碳酸，没有这些的话不如杀了我

20. 面粉、碳酸，我爱你们，面包！！爱死你了！！！

原文：https://theqoo.net/square/3151168781

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