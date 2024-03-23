【韩网热帖】身为现代人，这些东西中至少有一项令你「中毒」不浅

现代生活节奏愈来愈快，虽然大家都提倡健康生活，但真正做到的又有几人呢？
Theqoo论坛上列举了7项明知对身体有害，却偏偏无法舍弃的，让人中毒的东西，你又中了几个呢？
1. 咖啡因
2. 酒精
3. 尼古丁
4. 碳酸/液糖
5. 辣椒硷（capsaicin ）：广泛用於治疗关节炎、肌肉疼痛、背痛、运动扭伤和带状疱疹后遗留神经痛等疾病。
6. 糖
7. 面粉（淀粉类食物）
韩国网友评论：
1. 还有手机
2. 没有面粉根本活不下去
3. 咖啡因、手机、家里做的饭
4. 怎么可能只有一个
5. 虽然现在戒了，但之前是个烟鬼，我有罪
6. 我深受其害，中了5个
7. 除了尼古丁之外，每个我都中招了
8. 我只对面粉类感兴趣，糖的话是因为饮料，多多少少会摄入一些，我也不想吃那么多面粉类啊，可是戒不了，根本戒不掉
9. 咖啡因，一天至少1.5杯冰美式
10. 幸好我只中了一个
11. 本来我是个没有咖啡根本活不去的人，后来得了食道炎，喝不了了
12. 从咖啡因到辣椒硷全都中了，我还是个空腹血糖很高+高血压的人
13. 这些东西怎么是垃圾呢，这文章才是垃圾啊
14. 面粉类的话，我可以不吃面条和年糕，但是不能没有面包啊
15. 居然没有手机中毒，不科学
16. 最难戒的就是碳酸饮料了，幸好最近都很流行无糖，我现在努力做到一周最多只喝3瓶
17. 我对这些都不感冒，就喜欢逛各大论坛，有网瘾
18. 我应该都没有，如果每天早上喝一杯咖啡也算的话，那就是咖啡因中毒
19. 咖啡因、糖、碳酸，没有这些的话不如杀了我
20. 面粉、碳酸，我爱你们，面包！！爱死你了！！！
原文：https://theqoo.net/square/3151168781
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻