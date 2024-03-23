韓劇三大「財閥女婿」果然都大有來頭！炫彬、宋江、金秀賢，大家第一個想到誰？

最近金秀賢在《淚之女王》中演活了「財閥女婿」這個頭銜！不過，在這之前還有兩位大前輩炫彬和宋江，不曉得他們過得如何呢？

▼tvN X Netflix《淚之女王》可以說是近期最熱門的韓劇作品，金秀賢所飾演的Queens集團「財閥女婿」更成為了熱搜的關鍵詞，人人都以為他麻雀變鳳凰，過著令人稱羨的生活，但在Queens百貨女王洪海仁（金智媛 飾）的氣勢之下，他似乎受到了不少委屈。



在成為「財閥女婿」之前，他是於農村龍頭里的里長之子，也是超市王子，還是首爾大學法學院畢業的高材生，集團法務理事的他辦事能力極強！



夫妻倆也是因為相愛而結婚的童話般婚姻！雖然在婚後因為種種原因變得不那麼相愛，卻隨著劇情的發展漸漸重燃愛火，劇情絲絲入扣，令人越來越期待之後的故事。



▼tvN X Netflix《愛的迫降》中，炫彬所飾演的北韓軍官李正赫，最終與皇后集團會長的小女兒尹世理（孫藝真 飾）修成正果，現實中兩位演員也真正成為了一對夫妻，將《愛的迫降》變成了一部愛情紀錄片。



而李正赫同時也是朝鮮人民軍總政治局局長的小兒子，更是一位才華洋溢的鋼琴家，從藝校畢業後到瑞士留學，履歷相當華麗的「財閥女婿」。



官方特別剪輯的精彩片段影片（有中字）



▼SBS X Netflix《與惡魔有約》裡，宋江所飾演的惡魔鄭九元，他也是一開局就娶到了未來集團的財閥繼承人都到曦（金裕貞 飾），兩人在劇中CP感十足，相當有默契！



而鄭九元也是還月財團的理事長，發揚著傳統文化的男子，可以說是人生經歷最長、最享受"人"生的「財閥女婿」。



不曉得大家一聽到「財閥女婿」這個稱號時，第一個想起的韓劇角色是誰呢？歡迎留言跟我們分享！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞