這誰還能分清IVE張員瑛和AI的區別啊？粉絲會上再現「傳奇級」畫面，美爆了

IVE的張員瑛真的美得不像話，說她是AI也不為過吧？！

日前，IVE舉辦了粉絲會，網友們看到大螢幕上的張員瑛的模樣，直呼顏值、身材完美得如同AI一樣，美貌超出了人類該有的範圍。 台上的張員瑛和大螢幕上的她，無論是五官、臉型、妝容、甚至是服飾裝扮，都比普通人更接近於完美，AI建模的虛擬美女也不過如此吧。



NIGHT DANCER 챌린지

AI 너가 한번 해봐#장원영 pic.twitter.com/CPkqRHsxlw — 원영이의 얼굴 (@wy2face) March 12, 2024

張員瑛頭臉比例極端的小，說是巴掌臉也不為過，身材比例更接近漫畫中的九頭身，面部流暢平整，沒有多餘的贅肉和凹陷，能撐起各種鏡頭和打光！



이렇게 고능한 플러팅은 장원영밖에 본 적이 없음......... pic.twitter.com/Qn1KI9m0ck — 공 (@luvwy04) March 15, 2024

相關照片一經公開就引來無數網友的圍觀和留言，大家紛紛表示：「再次被她的美貌震撼了」、「她的臉本身就是寶藏」、「生圖看起來就好像是電視上那些精心拍攝的廣告」、「我懷疑AI也無法像張員瑛這樣漂亮，是超越人間AI的存在啊」、「 真人維納斯」、「 實話說，很討厭把真人跟AI相比，她的美貌可不是什麼AI能夠比得上的」等。

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