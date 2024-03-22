《請回答1988》「善宇」高庚杓發福差點認不出！剪「公主切」超喜感，韓網友：他看起來很幸福

明星為了上鏡需要都會保持纖瘦的身材，不過非活動期間也會稍微放縱一下，這就難免會被拍到發福的樣子。 最近正處於休息期的高庚杓就因為變胖而登上韓網熱搜，還被網友們笑稱「看起來很幸福」。

日前，高庚杓出席了韓國某知名設計師品牌的「2024 F/W時裝秀」活動，一亮相就被眾人發現胖了不少，整張臉都圓圓的，甚至胖出了雙下巴，加上齊眉的厚重瀏海、臉頰邊的兩束頭髮和長至脖子的髮型，很像最近在女性之間很流行的「公主切」，讓他看起來憨憨的，比起男明星更像是鄰家叔叔。 深藍色西裝外套，內搭一件白色襯衣，下半身則是卡其色長褲，整套look看上去倒是蠻休閒舒適的，卻也顯得高庚杓有些「邋遢」。



아니 누가 고경표한테 입금 좀 해줘 저 머리 뭐야미친 pic.twitter.com/bo9kHFwB8i — 루비 (@roonvee) March 20, 2024

나 더글로리 그 선생님 인줄 알았어 고경표라니 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/EznNdUvKLy — (@iamkimgosu) March 20, 2024

上個月高庚杓做客YouTube節目時也承認自己「入帳前後」（接戲收到片酬前後）形象差很多，「不是為了拍戲才會去減肥，我的體重從未超過90kg過，會停留在90kg，一到這個數字就會引起我的警惕，會去減肥，但現在已經胖到93kg了。 」看高庚杓本次參加時裝秀時的狀態，看來他還未減到90kg。

看到高庚杓近況的粉絲和網友紛紛表示：「他看起來好幸福啊」、「入帳前和入帳後就會變兩個人」、「只要你幸福就好」、「胖胖的也很可愛」、「只要本人滿意就行了」、「怎麼感覺有點可愛」等。

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