《请回答1988》「善宇」高庚杓发福差点认不出！剪「公主切」超喜感，韩网友：他看起来很幸福

明星为了上镜需要都会保持纤瘦的身材，不过非活动期间也会稍微放纵一下，这就难免会被拍到发福的样子。 最近正处於休息期的高庚杓就因为变胖而登上韩网热搜，还被网友们笑称「看起来很幸福」。

日前，高庚杓出席了韩国某知名设计师品牌的「2024 F/W时装秀」活动，一亮相就被众人发现胖了不少，整张脸都圆圆的，甚至胖出了双下巴，加上齐眉的厚重浏海、脸颊边的两束头发和长至脖子的发型，很像最近在女性之间很流行的「公主切」，让他看起来憨憨的，比起男明星更像是邻家叔叔。 深蓝色西装外套，内搭一件白色衬衣，下半身则是卡其色长裤，整套look看上去倒是蛮休闲舒适的，却也显得高庚杓有些「邋遢」。



아니 누가 고경표한테 입금 좀 해줘 저 머리 뭐야미친 pic.twitter.com/bo9kHFwB8i — 루비 (@roonvee) March 20, 2024

나 더글로리 그 선생님 인줄 알았어 고경표라니 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/EznNdUvKLy — (@iamkimgosu) March 20, 2024

上个月高庚杓做客YouTube节目时也承认自己「入帐前后」（接戏收到片酬前后）形象差很多，「不是为了拍戏才会去减肥，我的体重从未超过90kg过，会停留在90kg，一到这个数字就会引起我的警惕，会去减肥，但现在已经胖到93kg了。 」看高庚杓本次参加时装秀时的状态，看来他还未减到90kg。

看到高庚杓近况的粉丝和网友纷纷表示：「他看起来好幸福啊」、「入帐前和入帐后就会变两个人」、「只要你幸福就好」、「胖胖的也很可爱」、「只要本人满意就行了」、「怎么感觉有点可爱」等。

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