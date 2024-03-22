球場下也超吸睛！炫彬＆孫藝真一起露面、孔劉＆李棟旭穿「情侶裝」 網笑：「原來是Double Date」

21日，2024年美國職棒大聯盟（MLB）首爾系列賽第二場比賽在高尺天空巨蛋體育場舉行，由聖地亞哥教士隊和洛杉磯道奇隊相遇並展開比賽。

繼前一天舉行的第一場比賽之後，第二場比賽也有很多明星來到高尺巨蛋觀看比賽。當天炫彬、孫藝真、孔劉、李棟旭、金材昱、宋仲基、凱蒂（Katy Louise Saunders）等被捕捉到。



特別是產後一起露面的炫彬、孫藝真夫婦，果然立刻成為大家的焦點。當天，孫藝真身穿卡其色外套，頭戴草綠色棒球帽，展示「棒球場時尚」，炫彬則是身穿韓國國家棒球隊服。而「死鬼CP」孔劉、李棟旭坐在他們的後排，兩人都穿著聖地亞哥教士隊的隊服和戴著棒球帽。



四人的同框，也讓網友紛紛表示：「結婚之後好像第一次看到兩人合照ㅠㅠ」、「嗚哇 感覺好神奇」、「孔劉、李棟旭也太可愛了吧」、「夫妻結伴聚會呵呵呵」、「後面的情侶裝太搶鏡了」、「原來是 Double Dating」、「孫藝真太漂亮了」、「歐爸們爲什麼穿情侶裝...真的要像夫妻一樣一起生活嗎」、「是珍貴的照片，加起來身價是多少」、「光看他們四個人的臉就飽了」、「可疑的 Double Date」、「哇～也帶上我吧」等等。

한프레임에 이동욱 손예진 현빈 공유 ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mq3a1212CW — 경산대장 (@simba__18) March 21, 2024

此外，李棟旭旁邊則是坐著「禁慾系男神」金材昱，還有宋仲基和妻子凱蒂凱蒂也被捕捉，宋仲基還向妻子說明比賽內容。在當天比賽前，EXO成員伯賢演唱愛國歌和美國國歌，人氣女團 (G)I-DLE 也獻上了祝賀舞台。



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