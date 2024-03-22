心情洗三溫暖！《夜限照相館》金光奎扮神父領軍跳aespa嗨翻，下個鬼魂竟是他ㅠㅠ（EP.3-4）

《夜限照相館》本週一二已播出第三、第四集，全新劇情可說是讓觀眾心情宛如洗三溫暖，不同的鬼魂故事引發不同的情緒。

徐基周（周元飾演）發現韓春（權娜拉飾演）是他的「安全區」，能阻擋惡鬼纏上他，苦苦向韓春提合作，用了一番努力才讓他相信自己看得見鬼。很快又有新的鬼魂找上來，竟是第一集出現過的神父（金光奎飾演）。

為了幫助神父完成遺願，徐基周又進警局，韓春此次便相當願意幫忙。在一陣溝通之下，神父終於想起他要徐基周偷的筆電密碼──MY aespa，警局瞬間變舞台，從神父、警察到民眾都起舞，連徐基周和韓春都加入！

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快樂的時光並不長久，下個登門夜限照相館的是韓春奶奶……韓春奶奶抑鬱自己誤會了韓春，加上年紀大還跑去檢察院為韓春奔波，心肌梗塞而逝。韓春奶奶嘴巴上不想見韓春，卻處處為韓春著想，夜限照相館團隊最終決定違反奶奶意願，讓嬷孫兩人相見共度「春天」。



尾聲，韓春明明拍完照片了卻保有陰陽眼？下集預告，徐基周並沒有因為有了「見鬼同志」而日子過得比較好，反而為了照顧她那位見鬼新手而更忙了，疑似還釀出車禍。韓春越發覺得「安全區」根本不安全，是相當危險。



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