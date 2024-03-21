《破墓》叩關韓國千萬票房！用神秘巫俗與「精怪」包裝的民族議題大成功！觀眾敲碗番外篇

自台韓上映以來票房勢如破竹的電影《破墓》，在韓票房超過同時間上映的《沙丘2》。而導演張載賢則是風趣回應「果然韓國人還是喜愛泡菜鍋」，說明了神秘的巫俗與風水題材加上對日本的民族歷史議題，的確比西洋電影更吸引韓國觀眾。

《破墓》劇情描述生活在美國的韓裔家族，從新生兒到長男出現無法解釋的怪事，疑似祖墳風水不佳而願意花費巨額費用來移葬。兩位MZ世代的巫師，加上資深風水師與禮儀師一共四人，在挖開這個極凶之地的墳墓後，引發了更多怪異事件，也發現墓中仍有其他驚天的秘密。由《黑祭司們》和《娑婆訶》的導演張載賢執導，截至20日為止在韓已突破952萬觀影人次，叩關千萬大關。



不僅韓國觀眾們喜愛這樣的題材，也有不少台灣觀眾們提到電影中所說的一些風水概念，五行相生相剋以及祖墳問題等，與台灣一些風俗民情也是相同的，所以引起不少共鳴。張載賢導演也感謝所有觀眾們對本片的支持，願意走出家中而進入電影院與群眾們一起觀賞作品，這也對疫情後沉寂多時的韓國電影業注入新力量。



也有許多觀眾們敲碗，希望推出片中巫師金高銀以及李到晛的其他故事，導演也提到雖有這樣的消息傳出，但目前仍未有明確具體的計畫，但希望能夠再度攜手合作，角色們都非常有魅力，若有機會拍成電視劇，導演也樂觀其成。《破墓》在台也突破5000萬元票房大關，3月22日更將上映4DX版本，讓觀影體驗更升級。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞