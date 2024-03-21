【韓網熱議】韓國頂級男女演員被拍到在球場約會？是池晟&李寶英夫婦啦，甜蜜互動瞬間被鏡頭捕捉

演員夫婦池晟和李寶英出現在了 MLB 棒球轉播的大螢幕上成為了熱門話題。

昨天2024年美國職棒大聯盟（MLB）首爾系列賽的例行賽揭幕戰在首爾高尺天空巨蛋舉行，當天的第一場比賽是洛杉磯道奇隊對上聖地亞哥教士隊，由 Coupang Play 獨家轉播。

隨著 MLB 首爾系列賽備受關注，人氣歌手兼演員的ASTRO車銀優等多位明星也來到了球場。 其中，最受關注的一對是池晟和李寶英夫婦。

야구 직관 인증샷 찍는 이보영 - 지성 어떤데... 보영 언니가 조종하는 대로 손 끌려오는 거 개웃 pic.twitter.com/sVL8ITHHdR — 해 (@aboutloveknot) March 20, 2024

兩人在球場恩愛合影，展現出了私下甜蜜互動的模樣。 特別是，池晟在社群媒體上發佈了當時拍攝的照片，並製作了「Lovestagram」。 當他們並排坐在體育場裡的觀眾席上，看著鏡頭時，池晟任由李寶英擺佈的樣子簡直閃瞎眾人！！





他們是在2013年結婚，目前育有一女一子，每一次有公開的互動都能夠引發熱烈的話題討論～。

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