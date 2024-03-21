《模範的士》李帝勳、《賭命為王》李東輝擔崗飾演兇案偵查探員！原創犯罪偵查韓劇《搜查班長1958》4月19日 Disney+ 獨家上線

韓國經典國民電視劇集《搜查班長》全新製作的前傳《搜查班長1958》(Chief Detective 1958)，與你一同感受於韓流橫掃全球前，早已俘虜韓國國內電視觀眾的傳奇作品魅力所在。

全新犯罪偵查原創韓劇《搜查班長1958》將會以1970至80年代韓國備受歡迎、共播出長達880集的劇集《搜查班長》作為基礎，繼承原劇中引人入勝的故事架構以及為觀眾留下深刻印象的刑警朴渶澖與金相淳，並將時間推前到原劇時空前十年，呈現出更具活力的全新劇情。

於《搜查班長1958》，我們將會見證一位因為屢次反抗國家軍政府而被標籤為叛逆者的悲觀刑警「朴班長」朴渶澖與他的團隊，於首都執行一次無情的驅趕無家者行動中，意外遇到危險殺手並展開追捕後被重新點燃熱情的精彩故事。

充滿趣味、戲劇性、浪漫色彩以及時代背景的劇集《搜查班長1958》，將由李帝勳 (《模範的士》(Taxi Driver)、《Signal》) 主演，飾演經歷挫敗後不再抱任何希望、廉潔的兇殺案偵探朴渶澖；李東輝 ( 《賭命為王》(Big Bet)、《請回答1988》(Reply 1988)) 將會飾演脾氣火爆、外號「瘋狗」的兇殺案偵查組成員金相淳。劇集由曾擔任《秘密任務》、《屍殺帝國》的導演金成勛執導。



《搜查班長1958》將進一步豐富Disney+ 持續增加之屢獲殊榮韓國娛樂節目，其中包括：由「神」級組合朱智勛和韓孝周主演的《支配物種》，４月10日Disney+ 獨家上線；《殺人者的購物中心》– 神秘叔叔離奇「自殺」死亡引致姪女招惹殺身之禍，關於叔叔的秘密隨之被揭開；《Moving超異能族》- 一群韓國特工努力保護超能力子女免受惡意政府機構傷害與剝削的故事；三大男神車勝元、金宣虎、金剛于聯手主演，全新動作懸疑韓劇《暴君》(暫譯) 將於2024年獨家上線；由《惡中之惡》型爆男神池昌旭聯手演技派趙祐鎮主演，全新犯罪動作韓劇《江南B-Side》(暫譯)將於2024年獨家上線；由《王后傘下》韓國影后金憓秀、《黑暗榮耀》演技派男神鄭星一聯手主演全新懸疑驚慄韓劇《揭密最前線》(暫譯)，將於2024下半年獨家上線，與及《賭命為王》、《惡中之惡》、《非法正義》等。連同其他亞太地區原創作品以及深受歡迎的環球電影與節目，Disney+ 為各位觀眾帶來更多的優質影視內容。

《搜查班長1958》將於2024年4月19日Disney+ 獨家上線，再鑄經典。

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