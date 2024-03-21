【韩网热议】韩国顶级男女演员被拍到在球场约会？是池晟&李宝英夫妇啦，甜蜜互动瞬间被镜头捕捉

演员夫妇池晟和李宝英出现在了 MLB 棒球转播的大萤幕上成为了热门话题。

昨天2024年美国职棒大联盟（MLB）首尔系列赛的例行赛揭幕战在首尔高尺天空巨蛋举行，当天的第一场比赛是洛杉矶道奇队对上圣地亚哥教士队，由 Coupang Play 独家转播。

随著 MLB 首尔系列赛备受关注，人气歌手兼演员的ASTRO车银优等多位明星也来到了球场。 其中，最受关注的一对是池晟和李宝英夫妇。

야구 직관 인증샷 찍는 이보영 - 지성 어떤데... 보영 언니가 조종하는 대로 손 끌려오는 거 개웃 pic.twitter.com/sVL8ITHHdR — 해 (@aboutloveknot) March 20, 2024

两人在球场恩爱合影，展现出了私下甜蜜互动的模样。 特别是，池晟在社群媒体上发布了当时拍摄的照片，并制作了「Lovestagram」。 当他们并排坐在体育场里的观众席上，看著镜头时，池晟任由李宝英摆布的样子简直闪瞎众人！！





他们是在2013年结婚，目前育有一女一子，每一次有公开的互动都能够引发热烈的话题讨论～。

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