少女時代成員俞利《Strike!娜英》：保齡球與人生的碰撞

少女時代自宣布單飛不解散後，成員各自拓展新事業。其中活躍於大小銀幕的俞利，今年首次於電影《Strike!娜英》擔任唯一主演，演出受家鄉所困的地方記者娜英，因接觸保齡球重拾生活重心。

她透露除勤練保齡球技之外，也參與部分創作，例如：片中練保齡球受傷卻遲未就醫的主角，遭醫生質疑「怎能忍到現在」，竟出於她曾因練舞過度導致韌帶受傷時，醫生為她動手術前的對話：「我覺得這段話放進電影會不錯，就和導演討論，一個好的橋段就創作出來了！」

少女時代中擔任「副唱領舞」的俞利，早有參與大小銀幕演出的經驗，更曾以韓劇《被告人》被SBS演技大賞提名。《Strike!娜英》中，她不僅首挑大樑擔任唯一主演，也吐露戲外性格陽光活潑的她，為演出文靜樸素的主角娜英費盡苦心，因而選擇素顏上陣：「我該抹去少女時代中『浮華版的俞利』，於是把妝卸了、盡可能以她的身份去生活。」表明自己盡可能保持「不表演」：「如果我連呼吸都不透露任何演的痕跡就好了，這是我與角色較勁的終極目標！」



片中主人翁娜英因戀家而不願離開故鄉，學習保齡球後才開始思考「獨立」的可能性，令展開單飛事業的俞利深受感動，因此看完劇本便決議接演：「我30歲出頭時也像娜英一樣困惑，學習獨立並不容易，也才開始思考很多，意識到自己擅長、喜歡、想表達什麼。」韓國試映會上，她更邀及少女時代潤娥觀影，雖對多數團員在海外有活動未能參與而遺憾，但分享潤娥很欣賞本片與自己的演出：「她（潤娥）說之後也想挑戰這種類型的片！」俞利表明也希望向姊妹看齊，拍出如對方主演的《極限逃生》等吸引上千萬人觀影的作品。



《Strike!娜英》將於3月29號於台灣院線上映。電影描繪於海邊村莊生活的地方記者娜英，熱愛照料家人，希冀平淡生活能永遠不變。然而，當母親試圖賣掉老屋迎接第二春，小弟也執意遠走高飛前往首爾，娜英必須面對這些突如其來的轉變時，保齡球出現在娜英的生命中！她開始花越來越多時間在保齡球館，為保齡球的魅力所打動，並在學習過程中逐漸打開心扉⋯⋯更多電影資訊，請上原創娛樂臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/taiwancce 。



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