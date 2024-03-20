這不是在開玩笑！《社內相親》帥秘書金旻奎確定在4月1日愚人節入伍，又要和韓劇老公說再見啦～

暫時不能看見狗狗男友金旻奎治癒系的笑容了，好可惜啊！要健康地回來喔～。

人氣演員金旻奎（1994年12月25日生，29歲）確定將在4月1日愚人節當天入伍。



今早最新消息，金旻奎所屬經紀公司在粉絲俱樂部宣佈：「金旻奎將於4月1日入伍成為現役軍人」、「入伍當天將不舉行任何公開活動，因考量現場擁擠可能引起的安全事故，決定入伍將以非公開方式進行，請見諒。」、「請粉絲們繼續給予關愛與支持，金旻奎也會認真履行兵役義務，以更成熟和健康的狀態回歸。」



金旻奎於2013年透過tvN電視劇《Monster》首次亮相，並通過《Signal信號》、《今生是第一次》、《Perfume香水》、《揀擇－女人們的戰爭》、《便利店新星》、《雪降花》...等多部作品展現了細膩的演技和多樣化的角色魅力，是新生代非常受矚目的年輕演員。

特別是在2022年的《社內相親》中，他飾演姜泰武社長（安孝燮 飾）身邊忠誠冷靜又體貼溫暖的秘書室長車成勳一角，給觀眾們留下了深刻的印象。除了演員活動外，也是活躍在各大綜藝節目的話題人物，形象極佳。



目前金旻奎將於3月底之前完成所有預定行程，並確定在4月1日入伍。

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