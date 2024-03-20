宣傳期不敢吃泡麵！金智媛：「為拍攝《淚之女王》進行飲食管理1年，連中餐都戒了」

演員金智媛在熱播中的電視劇《淚之女王》中飾演一位看上去高不可攀的百貨公司代表洪海仁，而她也在綜藝節目中透露她的嚴格飲食自我管理方式。

日前《淚之女王》的主角金智媛、金秀賢以及朴成焄三位共同來到張度練的網路綜藝節目《Salon Drip 2》作客。當日金智媛提到為了健康必須節制飲食，這話題引起了大家的討論，她表示雖然想兼顧健康，可是在拍攝作品時需要穿上各式各樣的服裝，所以努力管理飲食長達1年左右的時間。必須依照食譜並且不吃熱量高或讓身體負擔大的食物，已經有1年左右都已不吃中餐了。金智媛的飲食控制令大家相當驚訝。



金智媛還表示自己2個月前購入了炸醬泡麵，但目前還在跑宣傳行程，還要用到自己的臉，所以必須等宣傳期結束了再吃，展現出驚人的節制力。主持人張度練也有疑問「這樣會不會一旦鬆開韁繩後就狂吃」，金秀賢接著回答，自己本來也是有管理中的食譜的，但是因為劇中需要到德國拍攝，無法按照食譜吃，就開始吃起了街邊的香腸還有烤肉，大吃特吃，還因為香腸太鹹所以加上麵包一起吃！



金智媛也附和點頭表示，因為德國有白夜，拍攝時間一拉長就會肚子餓，所以飲食管理在當地註定會失敗的。《淚之女王》僅播出4集收視率已經突破雙位數，這對已貌合神離的財閥夫妻，如何尋回熱戀新婚時的幸福？



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