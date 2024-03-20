IVE世界知名度再升級！8月亮相美國知名音樂節「Lollapalooza Chicago」
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IVE世界知名度再升級！8月亮相美國知名音樂節「Lollapalooza Chicago」

KPOP   2024年3月20日   星期三10:04   Tracy  

（封面圖源：X@IVEstarship）

女團IVE將首次亮相美國代表性音樂節之一的「Lollapalooza Chicago」舞台。

今日（20日）Lollapalooza Chicago方面公佈了正式陣容。 IVE的名字出現在了名單上，她們將出席今年8月1日-4日參加在美國伊利諾州芝加哥格蘭特公園舉辦的音樂會。

「Lollapalooza」自1991年起每年夏天在芝加哥舉辦，是一個規模龐大的音樂節，每年平均邀請約170個受歡迎的樂團參加，舉辦期間至少吸引40萬樂迷。這是IVE的首次登上該舞台，她們將與世界知名音樂人一同亮相。 根據公佈的陣容，參與演出的藝人包括SZA、Tyler， the Creator、Blink-182等。

IVE於3月14日在美國洛杉磯成功舉辦了首場世界巡迴演唱會的北美場次，門票售罄，證明瞭她們在當地的受歡迎程度。 之後IVE還將陸續在沃思堡、亞特蘭大等地繼續與粉絲見面。

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