这不是在开玩笑！《社内相亲》帅秘书金旻奎确定在4月1日愚人节入伍，又要和韩剧老公说再见啦～

暂时不能看见狗狗男友金旻奎治愈系的笑容了，好可惜啊！要健康地回来喔～。

人气演员金旻奎（1994年12月25日生，29岁）确定将在4月1日愚人节当天入伍。



今早最新消息，金旻奎所属经纪公司在粉丝俱乐部宣布：「金旻奎将於4月1日入伍成为现役军人」、「入伍当天将不举行任何公开活动，因考量现场拥挤可能引起的安全事故，决定入伍将以非公开方式进行，请见谅。」、「请粉丝们继续给予关爱与支持，金旻奎也会认真履行兵役义务，以更成熟和健康的状态回归。」



金旻奎於2013年透过tvN电视剧《Monster》首次亮相，并通过《Signal信号》、《今生是第一次》、《Perfume香水》、《拣择－女人们的战争》、《便利店新星》、《雪降花》...等多部作品展现了细腻的演技和多样化的角色魅力，是新生代非常受瞩目的年轻演员。

特别是在2022年的《社内相亲》中，他饰演姜泰武社长（安孝燮 饰）身边忠诚冷静又体贴温暖的秘书室长车成勋一角，给观众们留下了深刻的印象。除了演员活动外，也是活跃在各大综艺节目的话题人物，形象极佳。



目前金旻奎将於3月底之前完成所有预定行程，并确定在4月1日入伍。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻