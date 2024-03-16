柳俊烈承認戀情、否認「換乘」猜測：「分手惠利後才認識韓韶禧，今年初互生好感」

昨日柳俊烈、韓韶禧、惠利的三角狀況引起不少關注，先是柳和韓在夏威夷酒店被偶遇，接著惠利留言「有趣耶」取消關注柳俊烈、韓韶禧否認換乘戀愛，今天兩位當事人終於正面承認戀情！

韓韶禧今早發文認愛及道歉，具體可看這篇：韓韶禧發文認愛柳俊烈！親自公開戀愛時間線，並向惠利道歉：對不起，我還不夠成熟

柳俊烈約一小時後通過所屬社發佈聲明，強烈否認「換乘戀愛」猜測：「柳俊烈今年初和韓韶禧確認了好感，並開始交往。 柳俊烈在分手之後認識韓韶禧，最近確定了彼此的心意。 」



所屬社解釋稱，昨天的回應之所以迴避戀情是因為：「比起回應在旅行地未經允許的拍攝和目擊證言，希望大家尊重私生活」。 但由於沒有承認戀情，網上出現了無數不必要的誤會和臆測、嚴重侵害演員的人格權，所以今後對於個人隱私的問題將不會再做出回應，亦宣佈會對惡意發文人提起訴訟。

部份網友對柳俊烈的回應冷感，指責他「躲到最後才發聲」，也有不少人為柳俊烈喊冤應援：「又沒有結婚」、「何必對長相品頭論足」、「一定要起訴那些人」、「兩位真的很般配，祝幸福」。

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