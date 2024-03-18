承认恋爱第二天就飞去拍！D社公开柳俊烈♥韩韶禧夏威夷约会照，D社：「从结论来说，看起来并不有趣」

今日（18日）Dispatch（D社）公开柳俊烈和韩韶禧正式承认恋爱第二天（16日，韩国时间）的约会照。

D社一开始还先下结论 XD 称「从结论来说，看起来并不有趣。」公开的照片中，韩韶禧坐在餐厅里只看著自己的手机，柳俊烈则是默默地看著韩韶禧，两人之间没有对话，气氛非常沉重。其他照片则是韩韶禧和同行的朋友们走在一起，柳俊烈则走在他们后面。

据D社报导，柳俊烈和惠利自去年6月以后就疏远，实际上柳俊烈连惠利的生日派对都没有参加。两人的朋友向 D 社透露：「他们本来就不会分享恋爱，但是不说也感觉到了。柳俊烈没有来惠利的生日派对，大家都感觉到了异常的气流。」但毕竟他们交往7年，看来两人都没有说出「分手」，就这样夏天过了，秋天也过了，据说这期间几乎没有联系也没有见面。而两人「决定分手」是在11月初，爲7年的恋爱划上句点。



15日，某柳俊烈和韩韶禧在夏威夷被目击引发热恋说。某日本网友在夏威夷旅行时称「韩国人气演员们正在饭店游泳池旁边玩耍」，并标记《请回答1988》和《无法抗拒的他》等等。随后，双方虽然承认正在夏威夷，但是对於恋爱传闻却表示这是「私生活」并划清界限。



当天，与柳俊烈交往7年的前女友惠利上传椰子树照片并写下「有意思」还取消关注柳俊烈的 IG 帐号，就像是在「针对」柳俊烈的恋爱说。对此，大众之间纷纷猜测这是不是「换乘恋爱」。而韩韶禧也通过 IG 限时动态直接反驳，掀起后续风暴。



没想到16日上午又来个反转，韩韶禧在个人 Blog 发长文进行道歉，她承认与柳俊烈的恋爱，并否认与柳俊烈的「换乘恋爱」说。之后柳俊烈的经纪公司表示：「柳俊烈今年初和韩韶禧确认了好感，并开始交往。」但是，对於换乘恋爱传闻，经纪公司表示：「柳俊烈在分手之后认识韩韶禧，最近确定彼此的心意。」



但是之后韩韶禧亲自回覆 Blog 的留言还解释，引发惠利和柳俊烈分手时间的争议，再加上网友们主张去年11月惠利和柳俊烈还在使用情侣手机壳，因此对准确的分手时间的关注越来越高，最终...韩韶禧也把 Blog 文章全数删除。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻