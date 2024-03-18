金秀賢與他的那些霸道「女友們」！再這樣下去要變菁英、窩囊、受氣男專業戶了XD

金秀賢在韓劇圈有自己的「窩囊廢」賽道（本文中「窩囊廢」非貶義，可以理解為與霸總完全相反的人設，主打一個不亂來且乖乖在一旁幫老婆提包的形象），「女友」全都是霸道型。

韓劇《淚之女王》已經開播，故事圍繞著財閥集團展開，只不過通常的霸道男總裁和灰姑娘的設定變成了霸道女總裁與小嬌夫的故事，連家族祭祀時在廚房裡忙碌的都是高大帥氣、家境優渥的學霸男菁英們，入贅到了以重女輕男的財閥家族後，集體成了女兒們的「男版賢內助」。 身為財閥嫡系女婿的白賢祐（金秀賢 飾）自然是女婿們中的老大，誰讓自己的老婆是財閥繼承人呢。



劇中雖說是白賢祐娶了洪海仁（金智媛 飾），倒不如說是他嫁入了洪海仁的家，婚後三年逆來順受，自己的上司是老婆，上司的上司是老婆的爺爺，工作也是為財閥的家人們解決法律上的爛事，總之24小時沒有任何喘息的機會。 明明婚前洪海仁承諾過「不會再讓你流一滴眼淚」，誰能想到婚後的日子能窩囊成這樣呢，金秀賢完美體現出了角色有能耐實則無力招架的一面，一臉憋屈，但又脾氣低到不想為自己辯解、懶得跟任何人爭論。



其實金秀賢的霸道女友們不只金智媛一人，縱觀他主演過的作品，幾乎每一部都會被女主欺負到哭，絕對是韓劇中的「窩囊廢第一人」。

我們先從《夢想起飛 DREAM HIGH》說起，當時一部劇捧紅了金秀賢、秀智和 IU。 金秀賢飾演的「宋森動」是個說著一口方言的傻小子，但卻是天才型學生，因為暗戀高慧美（秀智 飾）而來到麒麟藝校。 而慧美從小就聰明自尊心強，是做什麼都沒有錯過第一名的天才，只是脾氣極差，對待宋森動也幾乎從未給過好臉色，只不過宋森動對來自對方的一切行為、態度都全然接受，酸澀中帶甜，這可能就是初戀的味道吧。



《來自星星的你》，金秀賢和全智賢主演的這部劇當年可是掀起收視熱浪，火遍全亞洲。 金秀賢扮演的外星人「都敏俊」與人類世界的頂流女明星「千頌伊」墜入了愛河。 一個是作風古派、循規蹈矩的活了400年的外星人，一個是在女神和女神經之間自由切換、無知的美貌女明星，哪怕都敏俊有任何超能力都對千頌伊的撒嬌耍賴無能為力，心甘情願地臣服在了她的石榴裙下。



《製作人》中金秀賢又和 IU 合作了，這次 IU 飾演了人氣女團中的人氣成員 Cindy，金秀賢出演了新進PD白承燦。 Cindy 因為年幼出道過早接觸了人際社會，導致性格冰冷。 最開始時，她同樣對還是新人的PD白承燦冷言冷語，只不過相處過程中慢慢喜歡上了對方，整個人這才開始有了溫度。 說話吞吞吐吐、猶豫且含糊不清的白承燦碰上毒舌又理性冰冷的 Cindy，兩人之間的微妙氛圍很好磕。



《雖然是精神病但沒關係》從劇名開始就與眾不同，女主角「高文英」（徐睿知 飾）也是金秀賢主演過的所有作品女一號里最神經質、最作的一位。 上一秒還是安安靜靜的淑女，下一秒可能就變成了歇斯底裡的悍婦，身為精神病院護工的文鋼太（金秀賢 飾）也只能從一開始的強烈拒絕到後期的全身心接受、安撫，忍耐力十足。 面對女友和親大哥的爭吵，文鋼太每一秒都想要逃跑，他就屬於那種知道自己管不住，但還是會為大家努力的討好型窩囊廢（笑）。



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