《災後調查日誌》情侶誕生？孫浩俊&孔升妍被爆戀愛兩年，女方火速否認

結果這對「情侶」只存在了40分鐘，大家希望他們是真的嗎？

今日(03/16)上午韓媒mydaily報導稱，據圈內人透露孫浩俊和孔升妍2022年拍攝《災後調查日誌》結識並發展為戀人，目前已交往2年、是一對「很美好的情侶」，不僅在工作中生活中互相依賴，也會很自然地把對方介紹給身邊朋友。



《災後調查日誌》是2022年11月起播出的SBS劇集，講述壓制犯人的警察和壓制火災的消防員合作調查現場的故事，孫浩俊和孔升妍分別飾演火災調查官「奉道鎮」和消防署急救隊員「宋雪」，在劇中就是互相合作和依賴的關係。



然而僅僅過了40分鐘，女方就通過所屬社發聲明否認，表示戀愛傳聞乃子虛烏有、毫無事實根據。 原本不少網友恭喜這一對，這下只好將祝福默默回收了~

此外，孫浩俊2006年通過EBS兒童電視劇《Jump 2》出道，憑《請回答1994》走紅，在《Go Back夫婦》《我們，愛過嗎》等多部劇集擔任男主角，去年有兩部作品《災後調查日誌2》《我的Happy End》跟觀眾見面。



孔升妍曾入選SM娛樂成為練習生，差點成為f（x）成員之一，2012年作為廣告模特出道，在《六龍飛天》《內向的老闆》《不可殺：永生之靈》等多部作品擔任重要角色。



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