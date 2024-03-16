分化別人的同時自己的陣營也在瓦解～《金字塔遊戲》能完全被破解媽〜張多雅怒剪長髮！（EP.7– 8）

[有雷]新型校園霸凌劇《金字塔遊戲》劇情即將進入尾聲，班上同學越來越多人動搖加入轉學生金知妍陣營，張多雅堅持守護自己的遊戲而繼續分化金知妍周圍友人，她兒時所受到的霸凌秘密到底是？

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迎來了校外教學，但是金字塔遊戲並未停歇，場景轉到了校外。短髮沈恩貞很明顯地已經被拉入白夏凜（張多雅飾）身邊，而秀智（金知妍飾）則是擔心雖然手握錄音檔證據卻遲遲不敢公開，擔心父親的職場將受到影響，因此整趟旅程顯得悶悶不樂。但許多同學紛紛傳來訊息詢問「你有把握破解遊戲嗎」「如果失敗了你會負責嗎」，雖然內心動搖，卻也擔心自己會成為F等級。



大家正在體驗潛水時，白夏凜冷不防地被推入了水中，雖然她並未明確向老師舉發，但此時急著跳下水救她的人，只有長期被她威脅的明慈恩，善良的慈恩始終認為若不是因為遊戲，其實大家都應該是好友。夏凜也持續分化秀智身邊的好友在亨與藝琳，不過這兩人都有自己的原因不至於動搖。也越來越多人默默想靠近秀智的身邊。



進行漆彈生存遊戲時，穿著黑色背心的秀智組合成了大家攻擊的目標，更被大家提議要在此處進行投票選出F人選，規定她們五人圍成一圈並且說出好友的錯誤行為，用漆彈射擊對方直到顏料耗盡。五人面面相覷一片沉默之際，曾經背叛大家的表智愛把槍口反過來朝向自己的腹部開了第一槍，大喊「我背叛了我的朋友」，後悔自己的錯誤，之後所有人也開始說出自己的不足，把原本緊張的場面弄成非常有趣的自責大會，想分化她們的夏凜反而讓她們變得更團結。



沈恩貞在漆彈場為保護同學而受了傷，可能斷送了自己的運動員生涯。而明慈恩再度受到夏凜威脅，開始與全班同學保持距離，覺得自己還是成為F才能救大家。校慶即將到來，當日除了有即將出道的藝琳進行精彩表演之外，也是全新的金字塔遊戲投票日。白夏凜一頭短髮全新造型現身，到底有什麼意義？藝琳在成功演出後竟然飆淚奔跑，之後又被擔架抬上了救護車，到底發生了什麼事？她能夠參與本次的投票嗎？在校慶日出現的神祕玩偶人可能是不願走出房間的趙友莉嗎？



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