【韓網熱帖】韓韶禧&惠利口碑大反轉

原帖引用韓媒報道「韓韶禧&柳俊烈親自認愛，沒有換乘、對惠利抱歉」，轉帖了韓韶禧發文承認戀情、否認「換乘」、對於衝動發言向惠利道歉一事。

報導內容可參考這邊：韓韶禧發文認愛柳俊烈！親自公開戀愛時間線，並向惠利道歉：對不起，我還不夠成熟



韓國網友評論：

1. 如果惠利沒有發「有趣耶」，事情也不會發展到這一步

2. 惠利不該發那篇限動，又不是換乘，何必把爭議鬧大。 輕率的不是韓韶禧，是惠利

3. 不懂韓韶禧為什麼要被罵

4. 惠利發文才導致大家猜測，應該由她來道歉

5. 也許惠利還有留戀吧，限動內容很感性... 話說回來，畢竟8年感情，可以理解。 柳俊烈韓韶禧好可憐。

6. 韓韶禧搞錯了憤怒方向，應該批評亂猜的人，而不是攻擊惠利。 惠利也沒說他們是換乘戀愛，即便想說也是針對柳俊烈，偏偏韓韶禧夾在中間發飆，讓事情越鬧越大

7. 站在韓韶禧立場來看，惠利的限動確實讓人不舒服，大眾的猜測也是來自惠利限動，韓韶禧好可憐

8. 柳俊烈究竟什麼魅力，誰來告訴我

9. 韓韶禧性格很爽快，祝幸福！

10. 韓韶禧是懂得道歉的人，帥氣

11. 可惜了韓韶禧...

12. 分手很久了，有什麼問題？ ᅲ

13. 韓韶禧很坦率、很好啊！以前也讓人感覺沒有距離感，現在看來確實是不錯的人

14. 韓只是安安靜靜地談戀愛，突然被爆料偶遇，還被前女友暗示是換乘女，被罵一整天怎麼能忍？都分手一年了， 又不是換乘

15. 惠利又不是第一天當藝人，在那個時間點發那篇限動，應該知道有何影響，從結果來看也確實是那篇限動引起大眾猜測。 換了是我也會很生氣。 為什麼惠利獲得應援、韓韶禧被罵？要罵就一起罵kkk

16. 對惠利失望，都是因她一篇限動引起騷動

17. 惠利啊加油，7年好虛無，莫名難過

18. 罵完柳俊烈罵韓韶禧，現在又開始罵惠利，真是夠了

19. 希望柳俊烈韓韶禧幸福長久

出處：https：//theqoo.net/hot/3143822529

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞