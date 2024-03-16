《灾后调查日志》情侣诞生？孙浩俊&孔升妍被爆恋爱两年，女方火速否认
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《灾后调查日志》情侣诞生？孙浩俊&孔升妍被爆恋爱两年，女方火速否认

明星   2024年3月16日   星期六17:07   Sani  

（封面图源：TVDaily）

结果这对「情侣」只存在了40分钟，大家希望他们是真的吗？

今日(03/16)上午韩媒mydaily报导称，据圈内人透露孙浩俊和孔升妍2022年拍摄《灾后调查日志》结识并发展为恋人，目前已交往2年、是一对「很美好的情侣」，不仅在工作中生活中互相依赖，也会很自然地把对方介绍给身边朋友。
（图源：TVDaily）

《灾后调查日志》是2022年11月起播出的SBS剧集，讲述压制犯人的警察和压制火灾的消防员合作调查现场的故事，孙浩俊和孔升妍分别饰演火灾调查官「奉道镇」和消防署急救队员「宋雪」，在剧中就是互相合作和依赖的关系。
（图源：《灾后调查日志2》剧照）

然而仅仅过了40分钟，女方就通过所属社发声明否认，表示恋爱传闻乃子虚乌有、毫无事实根据。 原本不少网友恭喜这一对，这下只好将祝福默默回收了~

此外，孙浩俊2006年通过EBS儿童电视剧《Jump 2》出道，凭《请回答1994》走红，在《Go Back夫妇》《我们，爱过吗》等多部剧集担任男主角，去年有两部作品《灾后调查日志2》《我的Happy End》跟观众见面。
（图源：IG@0seungyeon）

孔升妍曾入选SM娱乐成为练习生，差点成为f（x）成员之一，2012年作为广告模特出道，在《六龙飞天》《内向的老板》《不可杀：永生之灵》等多部作品担任重要角色。
（图源：IG@sonhojun_official）

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