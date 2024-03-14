【韩网热帖】Wonder Girls惠林：「偶像恋爱？大大方方一起走就会被当做经纪人」

Wonder Girls成员惠林在YT「크만추」透露偶像恋爱秘笈。 惠林称Wonder Girls最忙碌时也都有时间谈恋爱，遇到丈夫是在父亲的跆拳道聚会上，恋爱7年没被发现是因为独特的伪装。

惠林：「我先生不是艺人，走在一起时会被当做经纪人，常有人走近他问：『可以请惠林签名吗？』如果躲躲藏藏反而会被怀疑，大大方方一起走就会被当做经纪人。 」



▽相关内容从17分35秒开始：



韩国网友评论：

1. 惠林啊，抱歉，其实大家都知道...

2. 一般来说，粉丝们连职员都认识...

3. 粉丝只是假装不知道，怎么可能真不知道...

4. 当粉丝是刷瓜吗kk

5. 只有你不知道... ㅠㅠㅠ

6. 是的大家都知道，公开之后几乎没有粉丝感到惊讶kkkᅲᅲᅲ

7. 不过大家都希望她幸福，很开心看到她过得好

8. 他又不是普通人，是有名的跆拳道选手，怎可能不认识...

9. 无法接受的粉丝都脱粉了而已...

10. 先艺就是这样退团的，粉丝怕指责惠林恋爱会导致这个团直接变不见，所以帮忙隐瞒了

11. 留言们令人哭笑不得

12. 她说的应该是非粉路人吧

13. 追星的话，从经纪人到室长、理事、代表全部都认得kkk

14. 粉丝不仅认得所有工作人员，就连经纪人辞职后去哪都知道

https://theqoo.net/hot/3139362869

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻