圭賢在《家大聲》透露想辦「二代團愛豆聚會」！想找BIGBANG、Super Junior、少女時代、SS501等團體

BIGBANG 大聲的 YouTube 節目《家大聲》在7日公開最新一集，嘉賓是 Super Junior 圭賢，兩位湊一起很有趣耶！

節目中，圭賢提到 Super Junior 和 BIGBANG 在同個時期活動，但並沒有很熟，所以覺得有點遺憾。大聲也說：「所以我覺得很神奇，SE7EN 哥結婚的時候，我們坐在這裡，你們就坐在隔壁桌，好像是18年來第一次問候呢！」



之後，圭賢聊到 Gummy 在組織一個出道20年的歌手聚會，他說：「這種感覺真的太好了，就算只是一起說說話也很好，如果我們愛豆們也有那樣聚會的話...」大聲說要是圭賢組織這個聚會的話，就叫上他吧！圭賢表示：「其實我就是這樣想想，但是不會去做的類型，要有誰去做才行。」後來兩人就提到神童很適合組織聚會。



接著他們提到同個時期一起活動的愛豆們「BIGBANG、Super Junior、少女時代、SS501、Wonder Girls、2NE1」，圭賢：「以前的歌手要是聚在一起的話，真的太有趣了！（一起）出演《家大聲》。」大聲馬上表示那太棒了，圭賢看了眼色說：「那《圭TV》也出演一次。」二代團應該是不少人的青春吧 ㅠㅠㅠㅠ 圭賢快點去找神童啊～不管拍個什麼都可以！！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞