《金字塔遊戲》中的「她」是前作中暗戀崔始源的美女〜李珠妍挑戰短髮又酷又帥氣！

近期熱播中的人氣韓劇《金字塔遊戲》，劇中除了兩大女主角張多雅以及金知妍（苞娜）的對立引人注目外，其餘的同學也逐漸開始發展出專屬劇情。劇中班上最受歡迎的偶像練習生，身邊總有位守護她的好友「沈恩貞」，短髮帥氣造型令人印象深刻。

《金字塔遊戲》上週劇情開始轉向班上疑似同志CP的練習生藝琳以及短髮游泳選手沈恩貞身上，即將出道的練習生擔心被報導自己的感情取向，不過兩人也有可能只是非常密切的好友，並非情侶關係。沈恩貞由演員李珠妍飾演，一頭短髮造型並且時常是酷酷的表情，對藝琳的呵護也無微不至。

不過其實李珠妍在之前演出的作品中都是長髮又溫柔的造型，尤其是在前作品《凍死的戀愛》中更是飾演在戀愛實境節目中的主要角色，並且被安排與崔始源配對，在劇中也單戀著始源的「韓智妍」，也是始源與李多熙戀情中的絆腳石。李珠妍也時常在SNS上分享動態，以長髮造型居多，這次的短髮變身令人幾乎聯想不起來是同一人。



演員李珠妍目前曾演出的作品並不算太多，作品中所佔的比重也不重，不過本次在《金字塔遊戲》中造型搶眼，辨識度也非常高，成功吸引觀眾們的目光。



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