全網都在猜！一團7人中的兩人涉嫌性犯罪，導致全團2020年後再無活動

一個團裡有兩名涉嫌性犯罪的成員，最終連累整個團不復存在。

日前，韓媒公開報導了這一令人震驚的事實，雖未提及具體團名，但足夠震撼網友。 據悉該男團於2017年出道，活動期間由於各種問題導致成員離隊，目前已經名存實亡。 原先團隊以七人組合出道，但從2020年下半年開始僅剩下四人。

第一位離隊成員是A某，原因是他強制猥褻了未成年人，A某於2018年5月因涉嫌強制猥褻未成年人（違反青少年保護法）被認定有罪，一審判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。據當時的審判官等介紹，A某在2014年12月強制猥褻了與他同齡的女性，受害人通過A出道後的SNS帳號等公開了受害事實，揭示了自己的冤屈。當時所屬公司全面否認了這一指控，並讓A某繼續活動，但在A某有罪判決後採取了謹慎態度。 最終，A某於同年6月退出了團隊。

除A某外，該團的主Rapper B某最近因性犯罪問題備受爭議。 B某早在2019年時就以健康出現問題為由離開團隊，退出了娛樂圈。然而，最近B某被傳其實退團是因涉嫌非法拍攝前女友身體私密部份而接受審判。 首爾西部地方法院於日前審理了這一案件，B某首次出庭公審，並確認了起訴內容。

根據檢方的說法，B某被指控在2022年7月15日-2023年5月20日期間共進行了8次非法拍攝，通過使用無聲攝像app等拍攝受害者的身體私密部位以及性愛場景。 目前已確認有3名受害者。 據悉B某通過遮住受害人眼睛，或將手機安放在不起眼的角落等手段進行非法拍攝。

由於B某的問題再次引起關注，該男團事實上已經處於解散狀態，雖然團隊沒有發表解散相關的聲明，但自2020年以後沒有再發佈過任何作品。據悉，由於成員的爭議和入伍等原因，該團已經無法進行組合活動，剩下的成員或已經退出娛樂圈，或轉行成為YouTuber，還有人重新以其他愛豆團成員的身份出道。

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