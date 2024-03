女版《Build Up》？JTBC《Girls on fire》尹鐘信、Gaeko、Apink鄭恩地、DAY6 Young K等任製作人

宛如女版Mnet選秀節目《Build Up:男團Vocal生存戰》(Build Up:男子主唱團體生存戰),JTBC將推出女Vocal團體選秀《Girls on fire》,昨(11)釋出醉心預告。

《Girls on fire》是曾製作JTBC《幻影歌手》與《Super Band》的製作組,所打造的「隱藏音樂人發掘計畫」第三彈《Girls on fire》,最新消息公開了打造團體的製作人名單,旨在找尋擁有自己音樂風格且享受舞台的女生,要打造目前歌謠界罕見的全員Vocal、能輕鬆live演場的「New K-Pop」女聲團體。



《Girls on fire》去年12月就公布主持人為張度練單獨擔任,且公開招募參賽選手,本月才公布節目「團體製作人」由尹鐘信、Gaeko、鮮于貞娥、鄭恩地、Young K與KINKY擔任。



尹鐘信是知名歌手兼音樂人,也擁有長達16年的選秀評審資歷;Gaeko是饒舌歌手,是嘻哈組合Dynamicduo一員(去年的神曲〈Smoke〉即他們的歌);鮮于貞娥是歌手也是名歌手也是作詞作曲家;鄭恩地是女團Apink主唱也是Solo歌手,在作詞作曲上都有涉獵;Young K是樂團DAY6貝斯手、Vocal也兼音樂製作;KINKY是舞團ComingOut成員,也是舞團EO-DDAE副隊長。



最新預告除了6名製作人的期許與遴選基準,還曝光部分參賽者面孔。Young K想找尋六邊形樣樣俱全的人,KINKY想要能享受甚至沉浸舞台的人,鄭恩地希望能有讓人餘音繞樑的聲音出現……影片中出現的參賽者,音樂劇演員李雅凜瑟(이아름솔)受到最多關注,再者是曾參加HYBE選秀《The Debut: Dream Academy》的練習生Nayoung,其中一位未完整露臉的參賽者有人猜測是PURPLE K!SS Chaein。



nayoung is on a new survival show?! https://t.co/UKp56gHPm8 pic.twitter.com/MU8dzjCGWj

wait dont tell me,that chaein someone pls tell me is that chaein or not!! 0.07 timestamps #Chaein #PURPLE_KISS https://t.co/YM3b4G3eM0