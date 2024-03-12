女版《Build Up》？JTBC《Girls on fire》尹鐘信、Gaeko、Apink鄭恩地、DAY6 Young K等任製作人

宛如女版Mnet選秀節目《Build Up：男團Vocal生存戰》（Build Up：男子主唱團體生存戰），JTBC將推出女Vocal團體選秀《Girls on fire》，昨（11）釋出醉心預告。

《Girls on fire》是曾製作JTBC《幻影歌手》與《Super Band》的製作組，所打造的「隱藏音樂人發掘計畫」第三彈《Girls on fire》，最新消息公開了打造團體的製作人名單，旨在找尋擁有自己音樂風格且享受舞台的女生，要打造目前歌謠界罕見的全員Vocal、能輕鬆live演場的「New K-Pop」女聲團體。



《Girls on fire》去年12月就公布主持人為張度練單獨擔任，且公開招募參賽選手，本月才公布節目「團體製作人」由尹鐘信、Gaeko、鮮于貞娥、鄭恩地、Young K與KINKY擔任。



尹鐘信是知名歌手兼音樂人，也擁有長達16年的選秀評審資歷；Gaeko是饒舌歌手，是嘻哈組合Dynamicduo一員（去年的神曲〈Smoke〉即他們的歌）；鮮于貞娥是歌手也是名歌手也是作詞作曲家；鄭恩地是女團Apink主唱也是Solo歌手，在作詞作曲上都有涉獵；Young K是樂團DAY6貝斯手、Vocal也兼音樂製作；KINKY是舞團ComingOut成員，也是舞團EO-DDAE副隊長。



最新預告除了6名製作人的期許與遴選基準，還曝光部分參賽者面孔。Young K想找尋六邊形樣樣俱全的人，KINKY想要能享受甚至沉浸舞台的人，鄭恩地希望能有讓人餘音繞樑的聲音出現……影片中出現的參賽者，音樂劇演員李雅凜瑟（이아름솔）受到最多關注，再者是曾參加HYBE選秀《The Debut: Dream Academy》的練習生Nayoung，其中一位未完整露臉的參賽者有人猜測是PURPLE K!SS Chaein。



nayoung is on a new survival show?! https://t.co/UKp56gHPm8 pic.twitter.com/MU8dzjCGWj — bea KATSEYE (@katseyex) March 11, 2024

wait dont tell me,that chaein someone pls tell me is that chaein or not!! 0.07 timestamps #Chaein #PURPLE_KISS https://t.co/YM3b4G3eM0 — LAVEN|SECRET NUMBER X KISS OF LIFE X PURPLEKISS (@LavenJinny) March 11, 2024

《Girls on fire》預計在4月於TVING首播。

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