《金字塔游戏》中的「她」是前作中暗恋崔始源的美女〜李珠妍挑战短发又酷又帅气！

近期热播中的人气韩剧《金字塔游戏》，剧中除了两大女主角张多雅以及金知妍（苞娜）的对立引人注目外，其余的同学也逐渐开始发展出专属剧情。剧中班上最受欢迎的偶像练习生，身边总有位守护她的好友「沈恩贞」，短发帅气造型令人印象深刻。

《金字塔游戏》上周剧情开始转向班上疑似同志CP的练习生艺琳以及短发游泳选手沈恩贞身上，即将出道的练习生担心被报导自己的感情取向，不过两人也有可能只是非常密切的好友，并非情侣关系。沈恩贞由演员李珠妍饰演，一头短发造型并且时常是酷酷的表情，对艺琳的呵护也无微不至。

不过其实李珠妍在之前演出的作品中都是长发又温柔的造型，尤其是在前作品《冻死的恋爱》中更是饰演在恋爱实境节目中的主要角色，并且被安排与崔始源配对，在剧中也单恋著始源的「韩智妍」，也是始源与李多熙恋情中的绊脚石。李珠妍也时常在SNS上分享动态，以长发造型居多，这次的短发变身令人几乎联想不起来是同一人。



演员李珠妍目前曾演出的作品并不算太多，作品中所占的比重也不重，不过本次在《金字塔游戏》中造型抢眼，辨识度也非常高，成功吸引观众们的目光。



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